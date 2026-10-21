Deutschlandsberger Wäscherei feiert 15-jähriges Bestehen

Die LebensGroß-Wäscherei in Deutschlandsberg lädt zum Tag der offenen Tür. Auch andere Betriebe in der Südweststeiermark nehmen sich der Textilreinigung an.

Schokolade, Rotwein, Kürbiskernöl – manche Flecken fressen sich hartnäckig ins Gewebe. Gut, dass es Fachfrauen und -männer auf dem Gebiet Textilreinigung gibt. So etwa die Beschäftigten in der LebensGroß-Wäscherei am Deutschlandsberger Hauptplatz 40. Der Betrieb ist 2011 aus einer Tageswerkstätte von LebensGroß (damals noch LebensHilfe) heraus entstanden, die wiederrum aus einer ehemaligen Wäscherei des Kompetenzzentrums hervorgegangen ist.

„Wir haben etwa 130 Stammkunden, die seit Langem zu uns kommen. Rund 50 von ihnen bringen sogar wöchentlich Wäsche vorbei“, erzählt Silvia Malli Ferreira, die seit 2013 bei LebensGroß tätig ist und seit zwei Jahren die gewerbliche Geschäftsleitung der Wäscherei innehat. Diese erstreckt sich über zirka 100 Quadratmeter und beschäftigt neun Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer (mit Bescheid zur Teilhabe an der Arbeitswelt) sowie fünf Mitarbeiterinnen.

Tisch- und Bettwäsche

„Unsere Privatkunden bringen auch oft nur Wäsche, meistens Hemden, zum Bügeln vorbei. Für Unterkünfte waschen und bügeln wir viel Tischwäsche und Bettwäsche“, führt Malli Ferreira weiter aus. Zu den Kunden zählen unter anderem das Landeskrankenhaus Deutschlandsberg oder das BFI.

1 / 4 Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie fünf Fachkräfte arbeiten bei der LebensGroß-Wäscherei in Deutschlandsberg © Lebensgroß

Das 15-jährige Bestehen der Wäscherei wird am Mittwoch ab 9 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Während das Tagegeschäft wie gehabt weiterläuft, können Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der Wäscherei werfen oder bei einem Getränk mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Gespräch kommen.

Abholung und Lieferservice

Für das Österreichische Bundesheer, die Polizei, für ÖBB und GKB sowie für Altersheime und Beherbergungsbetriebe wäscht und bügelt etwa die Wäscherei Zmugg in St. Stefan ob Stainz. „Meine Eltern haben den Betrieb 1991 gegründet und seit 2007 führe ich ihn. Es ist eine lässige Arbeit“, erzählt Christine Weißl-Zmugg, die die Ausbildung zur Umweltfachfrau für Textilreinigung 2002 abgeschlossen hat.

© Nubia In der Wäscherei Zmugg in St. Stefan ob Stainz arbeiten zehn Beschäftigte

Ihre Wäscherei war zuvor in Ettendorf, Gemeinde Stainz, ansässig – dort, wo die Eltern das Unternehmen gegründet haben – und siedelte im Februar nach St. Stefan. Neben der Wäsche ihrer Privatkunden, kümmert sich Weißl-Zmugg mit ihren zehn Beschäftigten aber vor allem um Bettwäsche und Dienstkleidung. Diese wird auch von den Betrieben abgeholt und nach getaner Arbeit sauber und frisch duftend wieder ausgeliefert.

Betriebe im Bezirk Leibnitz

Neben Hotellerie- und Gastronomiewäsche reinigt die Firma Textilreinigung Zirngast in Wagendorf, Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark, auch Bekleidung von Feuerwehr und Rettung, Ballkleider, Pelze oder Transparente. Gegründet wurde der Familienbetrieb rund um Geschäftsführer Heinz Zirngast im Jahr 1999.

Auch Sonja Stettner in der Leibnitzer Schmiedgasse 1 kennt sich mit Fleckenteufeln aller Art aus. In ihrer Grenzland Putzerei Kleiderreinigung sorgt sie dafür, dass Anzüge, Mäntel und andere empfindliche Stoffe chemisch gereinigt werden und wieder in neuem Glanz erstrahlen.