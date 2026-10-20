„Engel“ erfüllten letzten Wunsch von schwerkranker Kärntnerin

Einmal noch an den Klopeiner See! 88-Jährige, die jetzt in Oberösterreich lebt, wollte an den Ort ihrer Kindheit. Der Verein „Rollende Engel“ erfüllte ihr den Wunsch.

Anna ist schwerkrank. Sie braucht rund um die Uhr Betreuung. Die Kärntnerin lebte bei Angehörigen im Bezirk Steyr in Oberösterreich. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wohnt die 88-Jährige seit einiger Zeit in einem Pflegeheim. Ihre Familie besucht sie jeden Tag.

Bei diesen Besuchen hat sich Anna zuletzt immer wieder an ihre Kindheit und ihre Jugend erinnert – und an Kärnten, wo sie mit ihrer Familie lange Zeit gelebt hat. Ein regelmäßiger Fixpunkt waren die Urlaube am Klopeiner See. Dabei hat die Frau den Wunsch geäußert, dass sie einmal noch an diesen See reisen möchte. Mit dieser Anfrage wandte sich Annas Tochter an den Verein „Rollende Engel“.

© Rollende Engel Zum kulinarischen Abschluss des Ausflugs gab es Kaffee und Eis

In der Vorwoche war es so weit: Die „Wunscherfüller“ Theresa und Florian machten sich auf die Reise zur 88-Jährigen. In einem Spezialfahrzeug (einem „rollenden Engel“) ging es von Steyr nach Kärnten. „Während der Fahrt berichtete unsere Patientin viel von früher und immer wieder sagte sie uns, wie glücklich sie ist, dass sie dies heute nochmals erleben darf“, erzählt Florian Aichhorn, Obmann des Vereins „Rollende Engel“.

Noch etwas verriet die schwerkranke Frau ihren Begleitern: Sie liebt chinesische Speisen, hatte aber schon lange Zeit keine Möglichkeit mehr, solche zu essen. „Und weil wir alle nach vier Stunden Anreise schon hungrig waren, beschlossen wir spontan bei einem China-Restaurant in Völkermarkt zuzukehren“, sagt Aichhorn.

Rollende Engel Der Verein „Rollende Engel“ erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch. Egal, ob Besuch eines Konzertes, mit einem Hubschrauber fliegen oder Verwandte und Freunde treffen. Ein Team versucht alle Wünsche so gut es geht zu erfüllen. Kostenlos für den Fahrgast und für eine Begleitperson. Das Angebot gilt einmalig für einen Tag, für alle Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben und transportfähig sind. Die Fahrt erfolgt in einem „rollenden Engel“: Ein Fahrzeug, das für die Bedürfnisse der Passagiere umgebaut wurde und so auch Rollstuhlfahrern oder bettlägerigen Personen einen angenehmen und sicheren Transport ermöglicht. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, dass der Innenraum des Fahrzeuges ein Wohlfühlambiente bietet. Die Autos (es gibt zwei) sind ausgestattet mit speziellen Federungen, Lichtdesigns, TV, DVD, Kühlschrank und Rundumverglasung. Der Verein „Rollende Engel“ hat seinen Stützpunkt in Wels in Oberösterreich. Weitere Informationen, etwa auch, wie man die „Engel“ unterstützen kann, gibt es unter: www.rollende-engel.at

Klopeiner See

Frisch gestärkt ging es danach weiter an den Klopeiner See. „Wir suchen uns einen schönen Platz mit einem traumhaften Blick auf den wunderschönen See“, sagt Aichhorn. „Anna erinnerte sich an viele Erlebnisse aus ihrer Kindheit und wusste unzählige Geschichten dazu.“

Nach Kaffee und Eis ging es zurück nach Oberösterreich. Auf der Heimreise machte sich dann wieder die schwere Erkrankung der 88-Jährigen bemerkbar, die für einige Stunden von den Erinnerungen an die Jugend verdrängt wurde. „Immer wieder liefen der Frau Freudentränen über ihre Wangen. Man konnte sehen, wie glücklich sie war“, sagt Aichhorn.