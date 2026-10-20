Rekord an neuen Gault-Millau-Hauben im Bezirk Liezen

Region Schladming-Dachstein fordert das Ausseerland als Kulinarik-Destination heraus. An der Spitze bleibt Dominik Utassy in Altaussee mit vier Hauben.

Die Spannung war groß. Und bis zur Verleihung der Gault-Millau-Hauben im Hilton Vienna Park Hotel wuchs sie noch einmal an. „Man ist trotzdem jedes Jahr aufgeregt“, meinte Eva Utassy von der Geigeralm in Altaussee vor der Verleihung. Seit Jahren ist das gemütliche Restaurant das kulinarische Flaggschiff der Region. Dominik Utassy hat es in die Vier-Hauben-Liga gehoben. Es konnten sich heuer aber auch mehrere andere Kandidaten, vor allem aus dem Ennstal, berechtigte Hoffnungen machen, neu in den Zirkel der Haubenlokale aufgenommen zu werden.

Wie funktioniert die Haubenwertung im Gault-Millau-Guide? Fünf Hauben gibt es für die „weltbesten Restaurants“. Mit 19 oder 19,5 Punkten von 20 wurden nur acht in ganz Österreich ausgezeichnet, wie etwa das Steirereck im Stadtpark in Wien oder das Ikarus in Salzburg. Dann folgt schon die nächste Liga, in der die Steiermark einsteigt. Für eine „prägende Küche, führend in Kreativität, Qualität und Zubereitung“ vergeben die anonymen Tester 17 bis 18,5 von 20 Punkten und vier Hauben.

Geigeralm bleibt an der Spitze

Gleich vorweg: Die Geigeralm verteidigte ihre 17 Punkte mit Erfolg und gehört weiterhin zu den nunmehr 16 besten steirischen Restaurants mit vier Hauben. Insgesamt gibt es in Österreich nur 97 Vierhaubenlokale. „Das vierte Jahr hintereinander vier Hauben. Das zeigt unsere Konstanz und da können wir schon stolz auf uns sein“, sagt Utassy. Dass auch das Ennstal haubentechnisch zulegte, sieht er positiv: „Gott sei Dank passiert etwas im Bezirk Liezen. Davon profitieren wir alle.“

1 / 8 Dominik Utassy © KLZ/Manuel Hanschitz

Drei Hauben auf Anhieb

Die eigentliche Sensation betrifft das Ennstal. In Schladming holte Küchenchef Thomas Gruber mit seinem Chef’s Table im Haus Zirngast mit 16,5 Punkten auf Anhieb drei Hauben. Dieser zeigt sich „sehr glücklich“ über das Ergebnis – „und das beim ersten Antreten im Zirngast, was will man mehr“.

Gruber war zuvor Executive Chef im Schlosshotel Velden. Was ihn nach Schladming brachte? „Die langjährige Freundschaft zu Andrea und Marcel Zirngast, neue Möglichkeiten zu gestalten und die Lust am Skifahren“, erzählt der Frischgekürte. Beim Chef’s Table handelt es sich um ein zehngängiges Fine-Dining-Menü, serviert am Stammtisch und inszeniert als „bodenständiger Genussplatz“. Bis zu acht Gäste genießen dabei ein kulinarisches Feuerwerk.

1 / 7 JRE-Koch und Küchenchef im Haus Zirngast in Schladming: Thomas Gruber © Martin Huber

Ein Fixstern in der Drei-Hauben-Liga ist seit Jahren Stefan Haas in Altaussee: Mit 16 Punkten hielt er auch heuer wieder souverän diese Position. „Ich bin sehr positiv überrascht“, freut sich Stefan Haas, „weil wir heuer zusätzlich zum Fine-Dine-Bereich auch à la carte und kulinarische Überraschungsreisen ins Programm aufgenommen haben. Super, dass das so ankommt.“ Drei Hauben, das sind 15 bis 16,5 Punkte, gibt es übrigens für einen „hohen Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“.

1 / 4 Stefan Haas in Altaussee © Fine Dine Steinegger

Ebenfalls wieder bei den besten Restaurants der Region mit dabei ist das Wirtshaus und Restaurant Mayer in St. Martin am Grimming, wo Küchenchef Stefan Ell-Mayer 15,5 Punkte und damit drei Hauben erkocht hat. Eine Top-Bewertung gibt es auf Anhieb mit drei Hauben und 15 Punkten auch für das Nōa in Schladming mit Küchenchef Daniel Handler.

Das heißt: Im Drei- und Vier-Hauben-Spitzensegment, in dem in der Region jahrelang das Ausseerland mit Altaussee und Grundlsee den Ton angab, vollzieht sich gerade ein Wandel hin zu mehr Konkurrenz: Mit den beiden Neueinsteigern in Schladming unterstreicht die Region Schladming-Dachstein ihre ambitionierten kulinarischen Zielsetzungen.

Weitere Hauben-Häuser im Bezirk

Bei den Zwei-Hauben-Bewertungen, die laut Gault&Millau eine „sehr gute Küche, die mehr als das Alltägliche bietet“, auszeichnen, geht das Paarlaufen von Restaurants in den Regionen Ausseerland-Salzkammergut und Schladming-Dachstein weiter. Die Wirtschaft in Altaussee führt mit 14,5 Punkten den Reigen an, es folgen mit 14 der Johann Genussraum in Schladming, das Restaurant Zirngast in Schladming mit 13,5 und das Seehotel Grundlsee mit 13 Punkten.

Eine Haube holten das Gasthaus Krenn in Pürgg, das Strandcafe in Altaussee, das Restaurant Zirbe im Schloss Pichlarn in Aigen und das Restaurant Erzherzog Johann in Bad Aussee.