Ein Stück Wiener Ballkultur mitten in Pischelsdorf

Zum 20-jährigen Bestehen entführte der Theaterverein „Lust.Spiel Pischelsdorf“ seine Gäste in die Welt des Biedermeiers. Dabei wurde sogar eine alte Wiener Balltradition wieder lebendig.

Ein Hauch von Biedermeier, festliche Klänge und Tanzschritte wie vor 200 Jahren: Die Oststeirerhalle in Pischelsdorf verwandelte sich am Samstagabend in einen Ballsaal, wie er auch zu Zeiten Johann Nestroys hätte glänzen können. Anlass für die Zeitreise war ein runder Geburtstag: Der Theaterverein „Lust.Spiel Pischelsdorf“ feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen und lud am vergangenen Samstag zu einem Jubiläumsball, der seinesgleichen sucht.

„Ein Abend bei Nestroy – Jubiläumsball im Glanz der Zeit“ lautete das Motto. Schon die festliche Gestaltung des Saales griff die Atmosphäre vergangener Jahrhunderte auf. Statt eines gewöhnlichen Vereinsfestes erwartete die Gäste ein Ballabend, bei dem die Theaterleidenschaft der Gastgeber bis auf das Tanzparkett spürbar wurde. „Wir wollten zum Jubiläum etwas Spezielles machen“, erzählte Obmann Marvin Sailer. „Darum gibt es jetzt den Jubiläumsball im Stile von Nestroy, da wir uns bei unseren Theaterstücken auf Nestroy spezialisiert haben.“

1 / 59 Obmann des Vereins „Lust.Spiel Pischelsdorf“ Marvin Sailer und Tanzlehrer Andreas Rath © KLZ / Dominik Oberwinkler

Den eindrucksvollen Auftakt gestalteten die Mitglieder der Theatergruppe selbst. Gemeinsam eröffneten sie den Ball mit einer Quadrille à la Cour, einem historischen Gesellschaftstanz, bei dem jeweils vier Paare ein Quadrat bilden. In fünf sogenannten Touren folgen die Tanzenden einem festgelegten Figurenprogramm. Was leicht und elegant aussieht, erfordert höchste Konzentration, die sich im Gesicht der Mitglieder widerspiegelte.

Dafür stand den Mitwirkenden Tanzlehrer Andreas Rath aus Weiz zur Seite, der die Eröffnung mit der Gruppe einstudierte. Er verwies auf die besondere kulturelle Bedeutung dieser Tanzform: „Die Quadrille à la Cour steht für ein Stück österreichischer Balltradition und ist ein eindrucksvolles Kulturbild“, erzählt Rath. Die Aufführung der Gastgeber zählte zu den Höhepunkten des Abends. Die sorgfältig vorbereiteten Figuren ließen die Ballkultur des 19. Jahrhunderts mitten in der Oststeiermark lebendig werden.

Doch die historischen Tänze blieben nicht allein den Mitgliedern des Vereins vorbehalten. Um Mitternacht stand eine geführte Quadrille Française auf dem Programm. Dieser Gruppentanz, der bis heute von großen Wiener Bällen bekannt ist, lud auch die Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen ein. Unter Anleitung konnten sie selbst die Figuren ausprobieren und für einen Moment Teil der Ballgesellschaft werden.

Für den passenden musikalischen Rahmen sorgten die Band Six Gin, das Girardi Quartett und DJ NEXXTBEAT. Damit spannte sich der Bogen von festlichen Klängen bis zu moderner Tanzmusik. Wer zwischendurch eine Pause vom Parkett brauchte, fand an der Bowlebar, der Hauptbar oder der Orgel-Weinbar Gelegenheit zum Plaudern und Anstoßen. Auch eine Disco gehörte dazu. So wurde aus dem 20. Geburtstag von „Lust.Spiel Pischelsdorf“ ein Abend mit ganz eigener Handschrift: mit historischen Tanzeinlagen, Geigenklängen und einem Ballsaal, der für einige Stunden die Zeit zurückzudrehen schien.