Im 50-Millionen-BH: Kylie Jenner feierte Laufsteg-Debüt bei Victoria’s Secret Show

Bei der Show liefen Topmodels wie Adriana Lima oder Alessandra Ambrosio über den Laufsteg. Doch Kylie Jenner stahl allen die Show.

Funkelnde Premiere für Kylie Jenner (29): Erstmals schwebte die Schwester von Kim Kardashian über den Laufsteg von „Victoria’s Secret“ und das gleich mit einem der spektakulärsten Stücke der Modewelt. Beim großen Event in Los Angeles trug die 29-Jährige den legendären Fantasy Bra. Dazu trug sie einen weißen, luftigen Minirock, transparente High Heels und ausladende weiße Federflügel. Freund Timothée Chalamet und Mama Kris Jenner jubelten ihr aus der ersten Reihe zu.

Das mit dem Juwelier Jacob & Co. entwickelte Schmuckstück ist laut Vogue mit insgesamt 4410 natürlichen Diamanten besetzt. Im Zentrum funkelt ein gelber Diamant mit 75,54 Karat. 15 Kunsthandwerker sollen mehr als 1000 Arbeitsstunden in die Anfertigung investiert haben. Der Wert beträgt stolze 50 Millionen US-Dollar. Damit kehrte eines der bekanntesten Prestigeobjekte der Marke nach einer längeren Pause zurück. Zuletzt war ein Fantasy Bra 2018 auf dem Laufsteg präsentiert worden.

Kylie Jenner als Mode-Ikone

Dass ausgerechnet Jenner das Schmuckstück tragen durfte, war kein Zufall. Adam Selman, Chief Creative Officer von „Victoria’s Secret“, bezeichnete sie gegenüber Vogue als „Persönlichkeit mit großer kultureller Strahlkraft“. Sie verbinde Mode, Unterhaltung und Popkultur und passe damit zum Anspruch, die Show als großes Entertainment-Erlebnis zu inszenieren.

Jenner ist weit mehr als ein Reality-TV-Star. Die US-Amerikanerin wurde durch die Realityshow „Keeping Up with the Kardashians“ bekannt, die das Leben ihrer Familie ab 2007 über viele Jahre begleitete. Sie ist die jüngste Tochter von Kris Jenner und Caitlyn Jenner und die jüngere Schwester von Model Kendall Jenner. Zu ihren Halbgeschwistern zählen Kim, Kourtney und Khloé Kardashian sowie Rob Kardashian.

Schon als Teenagerin baute Kylie ihre eigene Marke auf. Mit den 2015 auf den Markt gebrachten Lip Kits legte sie den Grundstein für ihr Kosmetikunternehmen Kylie Cosmetics. Die Produkte, insbesondere Lippenstifte und Lipliner, wurden zum Verkaufsschlager. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Beauty-Labels und machte Jenner zu einer der prominentesten Unternehmerinnen ihrer Generation.

Auch privat steht sie regelmäßig im Fokus der Öffentlichkeit. Jenner hat zwei Kinder, Tochter Stormi (8) und Sohn Aire (4), mit Rapper Travis Scott. Seit 2023 soll sie mit Schauspieler Timothée Chalamet zusammen sein. Die beiden zeigten sich seitdem bereits mehrere Male gemeinsam am Roten Teppich und bei Preisverleihungen.

Die schönsten Bilder des Abends:

1 / 22 Victoria's Secret Fashion Show © AP/Richard Shotwell

Victoria‘s Secret: Zahlreiche Topmodels mit dabei

Neben Jenner liefen zahlreiche Topmodels und Markengesichter der vergangenen Jahre über den Laufsteg. Den Auftakt machte Bella Hadid, die die Show eröffnete. Ihre Schwester Gigi Hadid war ebenfalls dabei. Auch die brasilianischen Supermodels Adriana Lima und Alessandra Ambrosio kehrten zurück. Zudem zeigten sich Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Ashley Graham, Barbara Palvin oder Rosie Huntington-Whiteley in Dessous.

Nicht nur die Mode, auch die Musik stand im Zeichen weiblicher Stars. Mit Megan Thee Stallion, Tate McRae, der Girlgroup KATSEYE und Country-Sängerin Megan Moroney setzte Victoria’s Secret erstmals bei dieser Ausgabe auf ein ausschließlich weibliches Musikaufgebot.