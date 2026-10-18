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Jetzt im Liveticker: So starten Sturm und GAK ins Grazer Derby

Am Sonntag geht in Liebenau das 204. Grazer Derby über die Bühne. So starten Sturm und der GAK ins Duell. Hier verpassen Sie nichts!

© GEPA Das Grazer Derby wartet

vor 55 Minuten 18. Oktober 2026 um 14:03 Graz Fußball-Bundesliga GAK SK Sturm +2