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Jetzt im Liveticker: So starten Sturm und GAK ins Grazer Derby
Am Sonntag geht in Liebenau das 204. Grazer Derby über die Bühne. So starten Sturm und der GAK ins Duell. Hier verpassen Sie nichts!
Bereits vor dem Anpfiff des 204. Grazer Derbys herrschte in der Stadt aufgeheizte Stimmung. Vor dem Stadion warfen GAK-Anhänger Pyrotechnik in Richtung Sturm-Anhang. Dieser antwortete und warf einige Sachen zurück. Die Polizei schritt ein und verhinderte ein Aufeinanderprallen. Sportlich beginnt das Duell um 17 Uhr – mit folgenden Aufstellungen: