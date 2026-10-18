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Jetzt im Liveticker: So starten Sturm und GAK ins Grazer Derby

Am Sonntag geht in Liebenau das 204. Grazer Derby über die Bühne. So starten Sturm und der GAK ins Duell. Hier verpassen Sie nichts!

© GEPA
Das Grazer Derby wartet
GrazFußball-Bundesliga

Bereits vor dem Anpfiff des 204. Grazer Derbys herrschte in der Stadt aufgeheizte Stimmung. Vor dem Stadion warfen GAK-Anhänger Pyrotechnik in Richtung Sturm-Anhang. Dieser antwortete und warf einige Sachen zurück. Die Polizei schritt ein und verhinderte ein Aufeinanderprallen. Sportlich beginnt das Duell um 17 Uhr – mit folgenden Aufstellungen: