Grazer Derby: Böllerwürfe der Fangruppen zwischen GAK und Sturm

Die Anhänger der Rotjacken machen mit Böllern und Pyrotechnik auf sich aufmerksam. Vor dem Stadion traf man auch auf die Anhänger des SK Sturm.

Derby-Time in Graz. Das bedeutet, dass die „Auswärtsfans“ gemeinsam zum Stadion marschieren. Die GAK-Anhänger sind unterwegs zum Stadion, wo um 17 Uhr die beiden Mannschaften sportlich die Klingen kreuzen. Rund 500 Fans machen auf sich aufmerksam, mit Böllern und Pyrotechnik.

Vor dem Stadion kam es dann zu einem ersten Aufeinandertreffen der beiden Fanlager. Beim Liebenauer Gürtel flogen Pyrotechnik und Böller in Richtung der Sturm-Fans, die darauf reagierten und selbst zurückwarfen. Die Polizei ging dazwischen, ehe es zu einem direkten Kontakt beider Fangruppen kam. Die Exekutive ist mit einem massiven Angebot im Einsatz.