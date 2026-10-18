Traumdoppel Miedler/Oberleitner: Popcorn, Badewanne und Bundesliga

Die österreichischen Davis-Cup-Spieler Lucas Miedler und Neil Oberleitner haben sensationell den Doppelbewerb beim ATP-Masters-1000 in Shanghai gewonnen.

Wann, wenn nicht bei einer Autofahrt durch Shanghai, sollten Lucas Miedler und Neil Oberleitner so richtig in Plauderlaune kommen? Gerade erst haben die beiden Tennis-Überflieger für eine kleine Sensation gesorgt: Bei ihrem erst zweiten gemeinsamen ATP-Turnier holte das neu formierte Doppel den Titel. Im Finale von Shanghai ließen sie Francisco Cabral (POR) und JJ Tracy (USA) keine Chance, setzten sich nach nur 66 Minuten souverän mit 6:3, 6:4 durch und feierten den größten gemeinsamen Karriereerfolg – versüßt mit einem Preisgeld von gut 410.000 Euro. „Es war unglaublich, noch dazu ohne Satzverlust. Wir sind absolut zufrieden, und es ist genial, dass wir genau die Dinge aus dem Training richtig gut umsetzen können. Wir ziehen unser Spiel durch und bleiben in entscheidenden Phasen ruhig, was extrem wertvoll ist“, erklärt Routinier Miedler. Der Auftakt einer Partnerschaft, die offenbar schneller Fahrt aufgenommen hat als erwartet.

Was vielleicht nicht jeder weiß: Ganz neu ist das Duo eigentlich gar nicht. Die ersten gemeinsamen Doppel-Erfahrungen sammelten Miedler und Oberleitner bereits 2020, mitten in der Corona-Zeit, in Griechenland. In Heraklion holten sie einen Sieg auf Future-Ebene und zeigten, was in ihnen steckt. „Dass es jetzt auf ATP-Ebene so schnell klickt, ist aber etwas Besonderes“, meint der Neffe von Alex Antonitsch. „Wir freuen uns mega, dass wir das gleich in unserer zweiten Woche so umsetzen konnten. Wenn man sich mit einem Masters-1000-Sieg belohnt, ist das etwas richtig Cooles und fast unbeschreiblich.“ Lange Anlaufzeit? Fehlanzeige. Die beiden haben ihr erstes großes gemeinsames Ziel bereits erreicht. Ein Grund, sich zurückzulehnen, ist das allerdings nicht. „Ausgeruht wird nicht, und eines ist auch klar: Die Aufgaben werden nicht leichter.“

„Wir vertrauen uns quasi blind“

Eine Frage, bei der die Meinungen durchaus auseinandergehen: Wer gibt bei diesem Duo den Ton an? Miedler, der damit seinen 14. Doppeltitel feierte, hat eine klare Vermutung: „Neil hat schon ein wenig das Zepter an sich gerissen. Nur wenn es ernst wird, bin ich wieder gefragt.“ Oberleitner sieht die Sache naturgemäß etwas differenzierter. „Das ist situationsabhängig. Wenn‘s um die Gaude geht, bin ich dabei, am Platz führt uns der Luci durch. Wir vertrauen uns quasi blind.“ Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Und bei den beiden scheint genau darin ein Erfolgsrezept zu liegen. „Da wir abseits des Platzes so viel Spaß haben, bringen wir am Court eine gewisse Lockerheit mit und können so unser bestes Tennis zeigen“, erklärt Oberleitner. Dass Miedler dabei auch einmal mehr redet als nötig, überrascht wenig. Oberleitner nimmt es mit Humor: „Das kann auch mal nerven, aber eines ist gesetzt: Mit ihm wirst du nie eine schlechte Zeit haben. Was mir aber ganz gut gelingt, ist, dass ich ihn abseits vom Tennis ab und zu ruhig halten kann.“

© AFP Neil Oberleitner und Lucas Miedler nach dem Sieg in Shanghai

Auch Miedler findet für seinen Partner die passende Beschreibung. Der 27-Jährige sei sein „Sunnyboy“: „Er ist so gelassen, eigentlich der perfekte Surfer. Er sieht immer nur das Positive. Wir haben einfach eine gute Zeit zusammen, mit allen Fehlern, die wir auch haben. Wir ergänzen uns super.“

Während also der eine gerne das Wort ergreift und der andere für die nötige Gelassenheit sorgt, gibt es im Hintergrund noch einen, der die Fäden zusammenhält: Coach Alex Peya. Der ehemalige Profi war der letzte Österreicher, der 2018 ein 1000-Turnier gewann. Seinen Schützlingen lebt er vor allem eines vor: Demut. „Die Jungs haben es echt gut gemacht und super zueinandergefunden. Es hat ja schon beim Davis Cup gut funktioniert. Man merkt inzwischen, dass sie Selbstvertrauen aufgebaut haben“, sagt der 46-Jährige. Zuletzt probierten die beiden einige neue Spielzüge aus. Der Erfolg in Shanghai zeigt: Die Abstimmung stimmt, die Abläufe greifen.

© AFP Oberleitner/Miedler performen stark

Und wie feiert man einen der größten Erfolge der Karriere, wenn man gerade in Asien unterwegs ist? Offenbar ganz entspannt. Das Trio ließ den Sonntagabend mit Popcorn, Burgern, einer Badewannensession und einer ordentlichen Ladung Fußball-Bundesliga ausklingen. Große Show, wilde Partynacht? Nicht unbedingt. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die zählen. „Wir schätzen halt die kleinen Dinge“, grinst Miedler.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt ohnehin nicht. Schon am Montag geht es für das österreichische Duo weiter ins kasachische Almaty, wo Miedler/Oberleitner als Nummer eins gesetzt sind. Anschließend wartet mit den Erste Bank Open in Wien der nächste Höhepunkt vor heimischem Publikum. Die Fahrt durch Shanghai ist zwar vorbei, doch die gemeinsame Reise der beiden Tennis-Charaktere hat gerade erst richtig begonnen.