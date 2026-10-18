Pro & Kontra: Ist es richtig, dass die Koalition bei den Unis spart?

Pro

Für die Finanzierungsperiode 2010 bis 2012 lag das Budget für die Universitäten noch bei 8,2 Milliarden Euro; für die Jahre 2025 bis 2027 explodierte es um fast 100 Prozent auf 16 Milliarden. Nun soll es bis 2030 auf diesem Niveau eingefroren werden, was angesichts der Inflation einer realen Kürzung entspricht. Das bedeutet zweifellos einen Stresstest für die Hochschulen, vor allem weil jetzt schnell Einsparungen erfolgen müssen. Trotzdem ist der Finanzdruck eine Chance, die Hochschullandschaft Österreichs effizienter aufzustellen. Insgesamt gibt es zu viele zu kleine Einrichtungen und Doppelgleisigkeiten. Auch darüber hinaus orten Experten erheblichen Verbesserungsbedarf bei den Strukturen, insbesondere beim Studienrecht, das die Studienzeiten unnötig verlängert. Es ist hoch an der Zeit, dass die Universitäten ihre Hausaufgaben erledigen.