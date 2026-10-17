Das finale PS-Gewitter des Jahres steigt in Markt Hartmannsdorf

Beim Bergrallyecup in Markt Hartmannsdorf steigen die Trainingsläufe ab 9 Uhr, die drei Wertungsläufe folgen dann ab 13 Uhr.

Unter den Ortskundigen ist der Anstieg vom idyllischen Markt Hartmannsdorf die L366 hinauf, wo es in Richtung Hofstätten an der Raab geht, bekannt als die „Pöllauer Leiten“. Und ebendort werden sich heute wagemutige Piloten ein sportliches Stelldichein geben. Denn der steirische Bergrallyecup lädt zum Saisonkehraus, dem siebenten und letzten Rennen des Jahres. Michael Wels und Manfred Knaus vom Motorsportclub Gleisdorf erwarten rund 100 Piloten und ihre Boliden in der Szenerie des goldenen Herbstes.

Und der sprichwörtliche „Fisch“ ist in mehreren Wertungen noch nicht geputzt und somit ein spannendes Finale garantiert. Zehn Fahrer müssen noch einmal abliefern, um die Führung zu behalten. So muss auch Reinhold Taus seinen Subaru Impreza in zumindest zwei guten Läufen erst einmal die Leiten und den Eckweg hinauf ins Ziel bringen. Dass er es kann, hat er im Vorjahr bewiesen. Da brannte er im dritten Lauf den Streckenrekord in den Asphalt.

Doch der Piregger muss Obacht walten lassen, denn mit Rupert Schweiger (77) kann der weiß-grüne Grandseigneur im „Porsche 911“ ihm den Titel in der Königsklasse noch streitig machen. Im Rennen um den AMF-Pokal, zu dem alle modernen Klassen zusammengezählt werden, ist Taus sogar Jäger. Denn es führt Heiko Fiausch (Opel Astra), der in der Kategorie 3b bereits Gesamtsieger ist. Peter Probhardt braucht im Mitsubishi Lancer zumindest einen vierten Platz, um die Kategorie 2a zu gewinnen und Urgestein Felix Pailer im legendären (Lancia Delta Integrale) auf Abstand zu halten. Neben Fiausch haben Patrick Mayer (4a), Werner Jud (4b), Florian Neuherz (5b) und die Piloten der Historischen Klasse Jo Krammer (12) und Sebastian Holzer (13) die Titel schon fix in der Tasche.