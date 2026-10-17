Sowohl bei Sturm als auch beim GAK erleben zahlreiche Protagonisten ihr erstes stadtinternes Kräftemessen.

Rund zehn Monate sind vergangen, seit der SK Sturm und der GAK im Dezember 2025 letztmals im Derby der steirischen Landeshauptstadt (17 Uhr, Sky live) die Klingen kreuzten. Dies ist auf den den ersten Blick ein überschaubar langer Zeitraum. Seither gingen jedoch zwei Transferphasen über die Bühne, in denen beide Grazer Vereine die Gelegenheit nutzten, ihren Kader personell weiterzuentwickeln.

Ein Blick auf die beiden Anfangsformationen von Sturms damaligem 2:1-Sieg. Sturm: Christensen; Malic, Geyrhofer, Mitchell, Karic; Horvat, Stankovic, Kiteishvili, Rozga; Malone, Grgic. GAK: Meierhofer; Owusu, Pines, Oberleitner; Schriebl, Koch, Fofana, Satin, Schiestl; Harakaté, Maderner.

Allzu viele dieser Akteure werden sich diesmal nicht in der Startelf wiederfinden. Auf Seiten des Gastgebers Sturm kommen realistisch eigentlich nur Arjan Malic und Jon Gorenc Stankovic in Frage. Die Gästefarben werden am ehesten von Beres Owusu und Yannick Oberleitner vertreten, sofern Donovan Pines, Tobias Koch und Daniel Maderner, die zuletzt unter Trainer Gerald Scheiblehner weniger zum Zug kamen, keine Beförderung erfahren. Jakob Meierhofer fungiert als Reservetormann.

© GEPA Albert Vallci fiebert seiner Derby-Premiere entgegen

Bei Sturm sind es vor allem Verletzungssorgen, dass diverse Kandidaten nicht zur Verfügung stehen. Otar Kiteishvili und Filip Rozga können weiterhin nicht mitmachen. Leon Grgic zog sich im letzten Derby einen Kreuzbandriss zu und hat seither noch keine Pflichtspielminute gesammelt. Mit Seedy Jatta fällt ein Stürmer mit reichlich Derby-Erfahrung aus. Niklas Geyrhofer spielt derzeit nur eine Nebenrolle.

Insgesamt ist es bereits das siebente Derby, seit es im Herbst 2022 mit einem Aufeinandertreffen im Rahmen des ÖFB-Cups wiederbelebt wurde. Bei allen sechs dieser Kräftemessen hat kein einziger Spieler mitgemacht. Kiteishvili und Jatta (Sturm) beziehungsweise Maderner und Christian Lichtenberger (GAK) können auf je fünf Stadtduelle zurückblicken, Stankovic (Sturm) auf vier. 13 schwarz-weiße Kadermitglieder haben Derby-Erfahrung, Paul Koller allerdings nur auf Seiten des GAK. Bei den Rotjacken sind es lediglich deren zehn.

Da geht es um so viel, nicht nur um drei Punkte, sondern um das Prestige. — Albert Vallci

Die Fluktuation in beiden Aufgeboten sorgt dafür, dass es für jede Menge Akteure das erste stadtinterne Match ist. Einer davon ist der Steirer Albert Vallci, der sich in der Winter-Übertrittszeit Sturm angeschlossen hat. „Ein Steirer-Derby zu spielen, ist etwas Besonderes. Mir ist bewusst, welchen Stellenwert dies bei den Fans und in der ganzen Stadt hat. Da geht es um so viel, nicht nur um drei Punkte, sondern um das Prestige. Deswegen gibt es gar keine Diskussion: Das Ziel muss sein, das Derby zu gewinnen“, präsentiert sich der Innenverteidiger entschlossen.

Die schwarz-weißen Anhänger sorgten unmittelbar nach der 0:3-Niederlage noch im Stadion von Bournemouth für die entsprechende Einstimmung. „Es ist ganz wichtig, dass wir von der ersten Sekunde an zeigen, dass wir als Sieger vom Platz gehen wollen und sie gleich merken, dass an diesem Tag gar nichts geht.“ Vallci geht davon aus, dass der GAK mit der gleichen Devise ins Spiel geht: „Deswegen glaube ich, dass es ein ganz intensives Spiel und ein heißer Kampf wird.“

Der 31-Jährige ist alt genug, dass er sich auch an Derbys in den Nuller-Jahren erinnern kann. Welche Erinnerung ihm dabei als erstes in den Sinn kommt? „Günther Neukirchner“, schmunzelt der Voitsberger, „das ist wahrscheinlich für viele die prägendste Erinnerung. Außerdem sehe ich ihn jeden Tag.“ Das nunmehrige Mitglied des Trainerstabs empfand einst nach einer Derby-Niederlage die Fragestellungen des Reporters „deppert“.

© GEPA Für Michael Sollbauer ist es das erste Derby in Graz

Mit 36 Einsätzen ist Neukirchner ein wahrer Derby-Haudegen. Solche sucht man in der Gegenwart in beiden Lagern naturgemäß vergeblich. GAK-Innenverteidiger Michael Sollbauer beweist zumindest, dass man auch mit 36 Jahren noch neue Erfahrungen sammeln kann. Der Kärntner zählt ebenfalls zu den vielen Derby-Debütenten. „Man spürt unter der Woche, dass das Spiel schon etwas anderes ist. Das ist auch gut und richtig so“, dominiert zwar auch beim Routinier die Vorfreude.

Die Kunst ist einfach, dass man unter der Woche kein besonderes Ding draus macht. — Michael Sollbauer

Ein Schlüssel zum Erfolg sei jedoch, dass man sich vom Hype, den solch eine Begegnung mit sich bringt, nicht zu sehr beeindrucken lässt: „Die Kunst ist einfach, dass man unter der Woche kein besonderes Ding draus macht. Die Trainingswoche sollte immer gleich sein, egal ob es gegen Salzburg, Sturm, Hartberg oder Wolfsberg geht.“

Die nötige Balance zwischen Derby-Euphorie und notwendiger Konzentration auf das Wesentliche ist eine der Aufgaben der beiden Trainer. Wie für zahlreiche ihrer Schützlinge ist es auch für die beiden Chefs an der Seitenlinie das Derby-Debüt. Während Scheiblehner in Linz und in Zürich Erfahrung mit stadtinternen Rivalitäten gesammelt hat, ist es für Fabio Ingolitsch auf Profiebene eine Premiere: „Ich bin positiv aufgeregt, habe die pure Vorfreude in mir.“