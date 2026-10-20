Beliebtes Feldkirchner Lokal feiert halbrunden Geburtstag

Das Café-Restaurant „Reblaus“ in Feldkirchen wird seit 15 Jahren von Karin Hartl geführt. Von Montag bis Freitag gibt es jeden Tag zwei Mittagsmenüs.

Vor mittlerweile 15 Jahren übernahm die gelernte Köchin Karin Hartl (53) mit Unterstützung ihres mittlerweile pensionierten Lebensgefährten Arnold Weißenbacher (62) das Café-Restaurant „Reblaus“ in Feldkirchen. „Die vorherige Betreiberin war Margarete Piber. Ich habe alles so belassen, wie es war. Es hat mir sofort gefallen“, erinnert sich Hartl zurück.

Von Montag bis Freitag bietet die gebürtige Moosburgerin, die seit 14 Jahren mit ihrem Lebensgefährten, der selbst Feldkirchner ist, in der Tiebelstadt lebt, Mittagsmenüs an. „Ich habe jeden Tag zwei Menüs und eine kleine Karte, zum Beispiel mit frisch gemachten eigenen Käsnudeln“, erklärt Hartl. Sie beschäftigt eine Küchengehilfin und zwei Kellnerinnen, ihr Partner ist als gelernter Bäckermeister auch in der Pension noch für die Mehlspeisen zuständig.

Mittagsmenüs und beliebter Pavillon

Geöffnet hat die „Reblaus“ von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr. „Es geht nicht anders. Vor allem seit der Corona-Pandemie ist es sehr schwer, zusätzliches Personal zu bekommen“, bedauert Hartl. Doch das Mittagsgeschäft läuft gut. Im Gastzimmer und im Saal haben insgesamt 60 bis 70 Personen Platz, gegenüber vom Lokal gibt es noch einen Pavillon, der 30 Gästen Platz bietet: „Das Mittagessen und im Sommer der Pavillon sind mein Hauptgeschäft.“

Wie man sich in der Gastronomie in der heutigen Zeit so lange halten kann? „Man muss viel selbst machen und natürlich kochen. Und mein Lebensgefährte ist immer da“, ist Hartl dankbar: „Feldkirchen ist ein schönes Städtchen und ich habe viele Stammgäste und treues Personal, das motiviert zum Weitermachen.“ Zum halbrunden Jubiläum gratulierten Hartl neben ihren Stammgästen auch Bezirksstellenleiter Klaus Kert von der Wirtschaftskammer Feldkirchen und Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP).