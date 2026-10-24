Hier wird niemand gepflanzt: Gartenkurs platzt aus allen Nähten

Nachhaltig den Garten nutzen, Obstbäume schneiden, Gestecke gestalten – das Interesse am Gartenbau-Lehrgang an der LFS Ehrental ist mittlerweile so groß, dass es lange Warteliste gibt.

Rotleuchtende Hagebutten, rosa Hortensien, orange Physalis und allerlei immergrüne Pflanzen liegen im Bildungszentrum Ehrental griffbereit. Es duftet herrlich frisch. Die Teilnehmer des Gartenbau-Lehrganges im Bildungszentrum Ehrental richten gerade Allerheiligengestecke her. Trotz der frühen Stunde herrscht ein fröhliches Arbeiten. An ihrem ersten Gesteck versucht sich, sehr erfolgreich, Anita Meixl (54), Physiotherapeutin aus Klagenfurt: „Ich habe mit meinem Mann die Landwirtschaft meines Vaters übernommen und möchte mich besser auskennen, vor allem auch bei den Obstbäumen.“

Katharina Slamanig-Riegler (41) macht noch einen letzten Handgriff. Sie kann zu Recht zufrieden sein mit ihrem Werk. Die Feldkirchnerin betreibt den Bio-Gemüseanbau zu Hause bei der Landwirtschaft vulgo „Zechner hinterm Berg“ bereits professionell, verkauft wird am Wochenmarkt und bei den Gastrobetrieben rund um den Ossiacher See. Mit dem einjährigen Kurs möchte sie ihr Wissen erweitern: „Ich habe mir bisher immer sehr viel selber beigebracht. Der Kurs ist sehr vielfältig und abwechslungsreich, ich nehme viel mit“, sagt Slamanig-Riegler, die immer auf der Suche nach neuen Ideen und Gemüseraritäten ist.

1 / 2 Anita Meixl mit ihrem Allerheiligengesteck © Markus Traussnig

Lange Wartelisten

Zum vierten Mal findet die einjährige Gartenbau-Ausbildung im Bildungszentrum statt. Am Stundenplan stehen 500 Stunden, aufgeteilt in Praxis und Theorie. Die Mehrheit der Kursteilnehmer hat keine Landwirtschaft, sie möchte den Garten oder Balkon bunter und nachhaltiger gestalten und wissen, wo und wann man welche Pflanzen setzen kann. Und auch einen „erdenden“ Ausgleich zum stressigen Alltag und dem Leben in der Stadt finden.

Die aus Tirol stammende Immobilientreuhänderin und Hobbygärtnerin Marlies Bergmeister (49) möchte durch den Kurs mehr darüber lernen, wie man etwa die Begrünung bei Immobilien nachhaltiger und günstiger gestalten kann. „Die Pflege des klassischen Rasens kostet viel. Es gibt Alternativen, die weniger oft gemäht oder bewässert werden müssen“, sagt sie.

© Markus Traussnig Marlies Bergmeister mit LFS-Direktorin Nicole Weissnegger (rechts)

Gartenarbeit – ein Ausgleich zum Alltagsstress

Im angrenzenden Gewächshaus zeigt Fachlehrerin Ingrid Bergmann-Umile ihren Schülern, wie man Elefantenohr, eine Zimmerpflanze, die gerne für Weihnachtsgestecke verwendet wird, vermehrt. „Man schneidet ein Blatt ab, ritzt dieses an und später bildet sich an dieser Schnittstelle eine neue Pflanze“, erzählt sie den interessierten Zuhörern. Privates Interesse am Gartenbau hat Max Feyertag (39) aus Klagenfurt hergeführt. Katharina Preis (28) aus Villach möchte einen Ausgleich zum stressigen Berufsalltag finden und sich wieder mehr „erden“. „Spaß macht es auch“, ist man sich unter den Kursteilnehmern, ein Drittel davon Männer, zwei Drittel Frauen, einig.

© Markus Traussnig Unterricht im Gewächshaus

Neuer Lehrgang gestartet

36 Teilnehmer werden jährlich aufgenommen. „Gestartet haben wir mit 20, heuer hatten wir bereits 50 Anmeldungen, einige mussten wir leider mit der Warteliste vertrösten. Man spürt, dass die Leute wieder mehr selber machen möchten. Das Interesse ist da, daher haben wir auch unser Kursangebot erweitert“, sagt Direktorin Nicole Weissnegger. In diesem Jahr startete erstmals die Abendschule für „Betriebs- und Haushaltsmanagement“. Hier können die Produkte aus dem Garten weiterverarbeitet werden.

Gerade wird in der Küche unter der Anleitung des Lungauer Käsers, Hans Moser, Rohmilch zu Joghurt verarbeitet. Das fertige Produkt wird dann mit schwarzen Hollerbeeren zu einem cremigen Fruchtjoghurt verarbeitet. „Es geht auch darum, neue Wege in der Landwirtschaft zu finden. Etwas zu finden, das eine zusätzliche Einnahmequelle sein kann. Etwa durch neue Produkte für den Hofladen. Ein Teilnehmer hat nach dem Kurs angefangen Wein anzubauen. Andere möchten sich bewusster ernähren und ehrliche Lebensmittel ohne Zusatzstoffe herstellen“, sagt die Direktorin. Hildegard Perack (75) aus Klagenfurt hat bereits die Gartenbau-Ausbildung absolviert und nimmt nun am neuen Betriebs- und Haushaltsmanagementkurs teil. „Das ständige Lernen hält mich fit“, sagt sie.

1 / 2 Mithilfe des Käsers, Hans Moser, wird gerade ein Naturjoghurt aus Rohmilch hergestellt © Markus Traussnig