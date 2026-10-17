Justiz zieht Bilanz ihrer Protestwoche und stellt Forderungen

Die Personalvertreter fordern von der Bundesregierung einen verbindlichen Plan, um die Personalmisere und die Überforderung in der Justiz zu beheben, sonst könne man es bei der Aktionswoche nicht bewenden lassen.

Zum Abschluss ihrer bundesweiten „Aktionswoche für den Rechtsstaat – 100 % erreicht. Was jetzt?“ haben die GÖD-Bundesvertretung 23, die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter (RiV) und die Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (StAV) Bilanz gezogen.

Die Justiz habe ihre Geschlossenheit und die Dringlichkeit ihrer Anliegen deutlich gemacht, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung. „Jetzt liegt es an der Bundesregierung, die personellen Voraussetzungen für einen dauerhaft funktionierenden Rechtsstaat zu schaffen.“ Die bisher angekündigten Schritte blieben freilich weit hinter dem zurück, was zur spürbaren Entlastung der Gerichte und Staatsanwaltschaften notwendig sei. „Diese Woche hat gezeigt, wie einig sich die Justiz in der entscheidenden Frage ist: So kann es nicht weitergehen. Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Standesvertretungen und Justizverwaltung haben gemeinsam deutlich gemacht, dass die Grenzen des Leistbaren erreicht sind. Die Politik muss darauf jetzt mit wirksamen Maßnahmen antworten“, erklären die drei Standesvertretungen.

Gemeinsames Signal aus ganz Österreich

Die Organisatoren würdigen das „gemeinsame Signal aus ganz Österreich“. Vom 12. bis 16. Oktober haben Richter:innen und Staatsanwält:innen bundesweit auf die Folgen des Personalmangels aufmerksam gemacht. Bei zahlreichen Veranstaltungen, Versammlungen und Pressegesprächen schilderten sie ihren Arbeitsalltag und die Auswirkungen der dauerhaften Überlastung auf die Rechtssuchenden. Die Standesvertretungen danken allen, die die Aktionswoche mitgetragen haben. „Wer öffentlich über die eigene Überlastung spricht, macht sich diese Entscheidung nicht leicht. Umso wichtiger war die Bereitschaft so vieler Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und die Probleme sichtbar zu machen.“

Auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien von großem Verständnis für die Aktionswoche getragen gewesen. Zugleich sei vielfach Unverständnis darüber geäußert worden, dass die Politik auf den seit Jahren bekannten Personalmangel bislang keine ausreichende Antwort gegeben habe. „Die Menschen wissen, was auf dem Spiel steht. Wer auf eine Entscheidung über Unterhalt, Kontakt zu seinem Kind oder auf den Abschluss eines Strafverfahrens wartet, braucht eine Justiz, die genügend Zeit und Personal für diese Aufgaben hat.“

„Homöopathische Dosen“ reichen nicht

Den bisherigen politischen Reaktionen fehlt aus Sicht der Standesvertretungen die notwendige Größenordnung. Der Verweis auf künftige KI-Anwendungen und 17 weitere Maßnahmen aus der Aufgabenkritik, deren Inkrafttreten erst mit 1. April 2027 angedacht ist, seien keine Antwort auf den akuten Personalbedarf. „Gemessen am Ausmaß der Überlastung sind das homöopathische Dosen. Die bisher in Aussicht gestellten Schritte werden nach unserer Einschätzung keine spürbare Entlastung in der erforderlichen Wirksamkeit bringen. Wer heute dauerhaft über seiner Belastungsgrenze arbeitet, kann nicht auf ungewisse Entlastungsversprechen für das nächste Jahr verwiesen werden“, halten die Standesvertretungen fest.

Sinnvolle Vereinfachungen und eine praxistaugliche technische Unterstützung würden ausdrücklich begrüßt. Ihr Nutzen müsse sich aber an der tatsächlichen Entlastung im Arbeitsalltag messen lassen. KI könne einzelne Arbeitsschritte unterstützen; richterliche und staatsanwaltliche Prüfung, Verantwortung und Entscheidungen könne sie aber nicht übernehmen. Zusätzlicher Prüfaufwand durch KI-generierte Eingaben verschärfe die Belastung bereits heute.

„Regierung muss einen verbindlichen Plan vorlegen, sonst...“

„Die Bundesregierung muss einen verbindlichen Plan vorlegen“, fordern die Standesvertreter. „Österreichweit fehlen mehr als 250 richterliche sowie rund 60 bis 70 staatsanwaltschaftliche Planstellen.“ Die Standesvertretungen fordern deshalb einen verbindlichen Stufenplan zum Abbau dieser Personallücke. Parallel dazu müssen jene Vorschläge aus der Aufgabenkritik rasch umgesetzt werden, die eine messbare Entlastung bewirken. „Der Ball liegt jetzt bei der Politik. Sie muss konkret darlegen, wie viele zusätzliche Planstellen geschaffen werden, wann sie zur Verfügung stehen und welche Aufgaben bis dahin wirksam reduziert werden. An diesen Ergebnissen werden wir die Antwort auf unsere Aktionswoche messen.“

Das Ende der Aktionswoche sei kein Ende des Handlungsbedarfs. Mit dem Abschluss der Aktionswoche würden weder die Personallücken noch die Überlastung verschwinden. Bleiben spürbare Schritte aus, werden weitere Maßnahmen gesetzt werden. Die Justiz wird jedenfalls nicht still bleiben. „Wir können es bei dieser Aktionswoche nicht bewenden lassen, wenn sich an den Ursachen nichts ändert.“ Die Verantwortung für den Rechtsstaat verpflichte die Standesvertreter, weiter auf wirksame Lösungen zu drängen. „Die Funktionsfähigkeit der Justiz darf nicht davon abhängen, dass Menschen dauerhaft an Wochenenden, im Urlaub, im Krankenstand und bis spät in die Nacht arbeiten.“ Die gemeinsame Forderung zum Abschluss der Woche laute daher: „Die Justiz hat ihre Geschlossenheit gezeigt. Jetzt muss die Politik ihre Handlungsfähigkeit beweisen.“