Höchste Alarmstufe in Südostasien nach Bränden in Indonesien

Wegen giftiger Rauchwolken durch anhaltende Waldbrände in Indonesien hat das regionale Klimaüberwachungszentrum für Teile Südostasiens die höchste Alarmstufe ausgelöst. Für die südliche Region der sogenannten Asean-Staaten gelte Alarmstufe Drei, erklärte das Meteorologische Zentrum in Singapur (ASMC) am Samstag. Das nahe dem Flughafen Changi gelegene Zentrum verwendet ein vierstufiges Alarmsystem von Null bis Drei.

Die höchste Stufe wird ausgelöst, wenn ein "hohes Risiko durch schweren grenzüberschreitenden Dunst" besteht. Ähnliche Warnungen erfolgten in diesem Jahr bereits Ende August und Ende März. Indonesien kämpft seit Monaten gegen riesige Wald- und Buschbrände, die bereits hunderttausende Hektar Vegetation verwüstet haben. Zehntausende Helfer sind im Einsatz, um die Feuer zu bekämpfen. Im Kampf gegen die Brände kamen bereits vier Einsatzkräfte ums Leben.

Die Feuer führen zu starker Luftverschmutzung und Smog auch in den benachbarten Staaten Malaysia, Singapur, den Philippinen und Osttimor. Schulen bleiben geschlossen, Flüge müssen gestrichen werden. In vielen Städten herrscht gespenstisches orangegraues Licht, zehntausende Menschen leiden unter Atemwegsproblemen.

In Indonesien kommt es in der Trockenzeit immer wieder zu Waldbränden. Zu den Ursachen gehören illegale Brandrodungen und das Abholzen des Urwalds. Das Klimaphänomen El Niño verschärft die Lage in diesem Jahr zusätzlich. Singapur kündigte am Freitag an, sieben Unternehmen in Indonesien zu verwarnen, die als verantwortlich für die Brände identifiziert wurden.