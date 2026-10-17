Kärntner Bio-Award ging heuer an Krappfelder Bauernhof

Zum siebenten Mal wurde am 16. Oktober der „Bio Award Kärnten“ verliehen. Diesmal fand die Prämierung im Schloss Töscheldorf in Althofen statt.

Am Freitagabend (16. Oktober) wurde im Rahmen einer feierlichen Gala im Schloss Töscheldorf in Althofen bereits zum siebenten Mal der „Bio Award Kärnten“ verliehen. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an den Biohof Prosen der Familie Prasser aus Kappel am Krappfeld.

Unter dem Leitmotiv „Gib Bio ein Gesicht“ würdigt die Auszeichnung Betriebe, die getreu der Philosophie „Wir schauen aufs Ganze“ wirtschaften. Rund 3500 Stimmen wurden beim diesjährigen Publikumsvoting insgesamt abgegeben – ein neuer Rekord. Die meisten Stimmen aus diesem Publikumsvoting erhielt der Biohof Prosen. Josef Prasser übernahm den elterlichen Betrieb 1994 und stellte ihn bereits ein Jahr später auf biologische Wirtschaftsweise um. Heute bewirtschaftet die Familie einen vielseitigen Biohof mit Schweinemast, Mutterkuhhaltung, eigenem Futterbau und Streuobst. Ein Großteil des Futters für die Tiere wächst direkt auf den eigenen Flächen. Ein innovativer Offenfront-Kaltstall, eine möglichst schonende Bodenbewirtschaftung, Photovoltaik, Hackschnitzel sowie Streuobst sind weitere Bausteine des Betriebs.

Vernetzung mit umliegenden Bio-Betrieben

Die Familie legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, Biodiversität und regionale Vernetzung mit umliegenden Bio-Betrieben. Auch Besucherinnen und Besucher, Fachschulen und bäuerliche Exkursionen sind am Hof willkommen, denn Josef Prasser ist überzeugt, dass Landwirtschaft am besten verstanden wird, wenn man sie selbst erleben und sehen kann.

Klaus Tschaitschmann, Obmann von Bio Austria Kärnten, führte durch den Abend und durfte eine Reihe von Ehrengästen aus Politik und Agrarwirtschaft begrüßen. An der Spitze der Gratulanten zeigten sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Astrid Brunner (1. Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Kärnten) sowie Barbara Riegler (Bundesobfrau von Bio Austria) tief beeindruckt vom Engagement und Innovationsgeist des Gewinnerhofes und aller Nominierten. „Biolandwirtschaft ist weit mehr als die Produktion hochwertiger Lebensmittel. Unsere Betriebe arbeiten in geschlossenen Kreisläufen, stärken die Bodenfruchtbarkeit und übernehmen echte Verantwortung für kommende Generationen“, betonte Tschaitschmann im Zuge der Prämierung.