Weizer geriet unter Traktor, aber konnte noch Hilfe holen

Arbeitsunfall in Naas: Obwohl er mit dem Fuß unter dem Traktor eingeklemmt war, schaffte es der 63-Jährige noch, die Rettung zu verständigen.

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk war am Freitag gegen 11.30 Uhr dabei, bei seinem Traktor die Batterie zu wechseln. Nachher wollte er auf Nummer sicher gehen und betätigte dazu von außen die Zündung. Doch der Traktor setzte sich ruckartig in Bewegung – es war wohl ein Gang eingelegt: Das Bein des Weizers wurde eingeklemmt.

Zum Glück gelang es dem 63-Jährigen noch, die Rettung zu verständigen. Denn es war weit und breit niemand in seiner Nähe. Die Stadtfeuerwehr Weiz rückte aus und konnte den Eingeklemmten befreien. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde der Oststeirer mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH nach Graz geflogen.