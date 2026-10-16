Suchaktion brachte die traurige Gewissheit: Die Wanderin (62) ist im Hochschwabgebiet tödlich verunglückt.

Weil eine 62-Jährige aus Graz Umgebung am Donnerstag vom Wandern am Hochschwab nicht zurückgekehrt ist, schlug ihr Ehemann Alarm. Am Freitag wurde eine große Suchaktion eingeleitet. Gegen Mittag hat man die Gesuchte entdeckt: Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Mitglieder der Bergrettung Thörl und anderer Ortsstellen im Hochschwabgebiet brachen ebenso auf sowie die Lawinen- und Suchhundestaffel, Feuerwehr und Polizei. Drohnen und ein Hubschrauber kamen ebenso zum Einsatz mit insgesamt 49 Personen.

Unterhalb des Gipfels

Aus der Luft wurde die Frau gegen 13 Uhr unterhalb des Gipfels des Zinkens entdeckt, sie soll mehrere hundert Meter tief abgestürzt sein. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Leichnam wurde anschließend vom Polizeihubschrauber ins Tal gebracht. Erst im September war eine 68-Jährige beim Wandern am Hochschwab in den Tod gestürzt.

Das schöne Wetter hat heuer für Hochbetrieb auf den steirischen Bergen gesorgt. Die Zahl der Einsätze der Bergrettung stieg um rund zehn Prozent.