Hornbach-Chef verspricht: „Bei uns wird es nie einen Rabatt geben“

Der Steirer Peter Eberdorfer, Chef von Hornbach Österreich, kritisiert die „Rabattschlacht, die immer der Kunde bezahlt“. Die Baumarktkette bleibt unterdessen auf Expansionskurs.

„Wir wollten wissen, ob wir die Geisterfahrer sind oder die anderen“, sagt Peter Eberdorfer. Der Chef von Hornbach Österreich fühlt sich bestätigt von einer Studie, die die Baumarktkette in Auftrag gegeben hat. Für 95 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind „verlässliche Preise, die dauerhaft günstig bleiben, eher bzw. sehr wichtig“, lautet ein zentrales Ergebnis der von Marketagent durchgeführten repräsentativen Umfrage. Fast 94 Prozent ist es demnach bereits passiert, dass sie etwas gekauft und kurz danach einen günstigeren Preis entdeckt haben. Neun von zehn ärgern sich darüber.

Das ist Wasser auf die Mühlen von Eberdorfer. Der gebürtige Steirer sagt: „Es ist bedenklich, wenn die Rabattschlacht die österreichische Antwort auf Inflationsprobleme ist. Am Ende zahlen es immer die Kundinnen und Kunden. Jeder weiß das, niemand sagt es.“

Laut Umfrage verwenden Menschen in Österreich im Schnitt 12,6 Minuten pro Tag dafür, Preise zu vergleichen. „Es hat mich selbst überrascht, wie sehr die Umfrage bestätigt, dass die Menschen davon genervt sind.“ Am häufigsten (74 Prozent) werden Preise in der Kategorie Elektronik und Haushaltsgeräte verglichen. Auch im umkämpften Heimwerkermarkt begeben sich 44 Prozent auf Schnäppchenjagd.

KI vergleicht täglich tausende Preise

Der deutsche Familienkonzern Hornbach verfolgt ein anderes Konzept. „Seit dem Unternehmenseintritt in Österreich 1996 kommen wir ohne Rabatte und Aktionen aus“, sagt Eberdorfer, seit März 2025 Geschäftsführer in Österreich. Und: „Ich halte an unserer Preispolitik fest. Bei uns wird es nie einen Rabatt geben.“

Das heißt nicht, dass Hornbach nicht mit günstigen Preisen wirbt. Bei Obis größtem Mitbewerber nennt sich das Vehikel der Kundenbindung „Dauertiefpreisgarantie“. Dabei passe sich Hornbach immer an die günstigsten „regulären Preise“ am Markt an. „Wir schauen uns jeden Tag tausende Verkaufspreise an“, erläutert Eberdorfer. „Und wir überlegen uns, wie wir unsere Beschaffungs- und Verwaltungsprozesse so gestalten können“, dass man konkurrenzfähige Preise ansetzen könne, die aber noch so viel Marge abwerfen, „dass wir als Unternehmen davon leben können“. Diese Prozesse seien freilich hochtechnologisiert und gestützt durch künstliche Intelligenz. „Das muss es auch sein bei über 200.000 Artikeln im Sortiment.“

Der Rabattwahnsinn kostet enorme Summen. Das bezahlt am Ende immer der Kunde. Und der Ausstieg aus diesem System ist unglaublich schwierig. — Peter Eberdorfer , Geschäftsführer von Hornbach Österreich

Die Preise seien „ausschließlich vom Markt reguliert“, sagt Eberdorfer – und der ist eng in Österreich und wächst im Segment des Do-it-yourself seit Jahren nicht mehr. „Die Baumarktbranche in Deutschland und Österreich ist wegen ihrer Dichte weltweit jene mit der schwierigsten Lage. Es ist ein Verdrängungswettbewerb“, bestätigt der Hornbach-Chef. „Da sind wir stets bemüht, den Unterschied zu machen. Wir sind überzeugt, das funktioniert mit einer verlässlichen Preispolitik.“ Stetig gewinne man an Marktanteilen hinzu, sie liegen in Österreich aktuell bei 18 Prozent. In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres wuchsen die Konzernerlöse europaweit um sechs Prozent auf über 3,8 Milliarden Euro.

Weiter auf Expansionskurs

Die Konkurrenz befeuert Hornbach selbst. Im September eröffnete in Graz-Liebenau der 16. Standort in Österreich, 500 Meter entfernt von einem Obi. Mit dem Start sei man sehr zufrieden. „Ich kümmere mich wöchentlich darum, Standort Nummer 17 an den Start zu bringen“, so Eberdorfer zur Kleinen Zeitung, „aber es ist noch nichts spruchreif.“ Fakt ist, man hält am Expansionskurs fest.

„Jede Bürgerin und jeder Bürger soll einen Hornbach in der Nähe haben“, lautet ein Slogan des Baumarktkonzerns. Man wolle von derzeit 178 auf 200 Märkte in neun Ländern kommen. Allein in Deutschland wird Hornbach bis zum Frühjahr in sechs ehemalige Märkte der pleitegegangenen Hellweg-Kette einziehen.