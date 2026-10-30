Wie fit sind unsere Kinder im Umgang mit Geld?

Über Geld spricht man doch. In den Schulen wird der Umgang mit Finanzen immer öfter zum Thema gemacht. Die Nationalbank und private Geldinstitute bauten ihr Angebot aus.

Klick, Karte, Konto: So alltäglich der Umgang mit Geld bei Kindern und Jugendlichen ist, so wenig fand das Thema Niederschlag im Schulunterricht. Dieser Befund traf bis vor einigen Jahren zu, doch gilt er heute noch? 2021 gab sich Österreich erstmals eine nationale Finanzbildungsstrategie. Damals waren unter diesem Namen rund 90 Maßnahmen gebündelt, mittlerweile sind es 235. Diese Woche präsentierte das Finanzministerium die neue Strategie 2027 bis 2035.

Eine der sieben Säulen ist die Schule – und das Ziel, die Finanzkompetenz Jugendlicher zu stärken. Schirmherrin ist die Österreichische Nationalbank (OeNB). „Es ist eine dynamische Entwicklung“, bestätigt Stefan Humer, in der OeNB verantwortlich für das Thema, der Kleinen Zeitung.

Ein Rekord für die Nationalbank

Über Geld spricht man nicht? Doch! Thomas Brezina veröffentlichte diesen Sommer das Buch „Was dein Geld sagen würde, wenn es sprechen könnte“ (übrigens in Kooperation mit der OeNB und Münze Österreich) – ein Indiz dafür, dass das Thema an Breite zugenommen hat. Die OeNB präsentierte vor Kurzem das Lehrbuch „Geld und Wirtschaft“ für die dritte Klasse (Sekundarstufe 1), die erste Auflage, so Humer, ist bereits vergriffen. Er sagt: „Wir wollen auf allen Ebenen den Menschen helfen, eine gute Beziehung zum Geld aufzubauen. Da gehört das Wissen über Zusammenhänge dazu.“

© OeNB/Primephoto.wien Stefan Humer, Nationalbank

Immer mehr Schulen fragen die Bildungsangebote der OeNB nach. Das liegt zum einen daran, dass Finanzbildung in den Lehrplänen wichtiger geworden ist. Ein anderer Grund, so Humer: „Wir genießen hohes Vertrauen, auch, da wir keine geschäftlichen Interessen verfolgen.“ 2025 erreichte die OeNB mit Workshops österreichweit fast 40.000 Schülerinnen und Schüler von der Volksschule bis zur Oberstufe – ein Rekord. Der „Euro-Bus“ der OeNB, er tourt seit 2008 zu Österreichs Volksschulen, kam 2025 zu knapp 11.000 Kindern. Das digitale Angebot wurde 550.000 Mal aufgerufen, Tendenz steigend.

Das Handy, keine unendliche Geldquelle

Neue Technologien und Entwicklungen machen Finanzbildung zur Daueraufgabe. Die Kenntnisse in Österreich liegen über dem OECD-Schnitt. Dennoch sagt Humer: „Ich würde mir wünschen, dass die Ziele, die in den Lehrplänen verankert sind, noch stärker in den Klassenzimmern ankommen.“

Wo sind die Knackpunkte? Bei Kindern, die bereits mit dem Smartphone bezahlen, sei es wichtig, „vor Augen zu führen, dass das Handy keine unendliche Geldquelle ist, sondern dass das Geld, das darauf verfügbar ist, davor jemand erarbeiten musste“, betont Humer. Von Jugendlichen wiederum höre man oft die Frage, wie man schnell reich werden könne. „Hier ist es uns sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es beim Vermögensaufbau keine einfachen Abkürzungen gibt. Finanzbildung ist das Gegenteil von Casino-Mentalität“, so Humer.

Banken bauen ihr Angebot aus

Studien belegen, dass Jugendliche mehr darüber erfahren wollen, wie sich die Finanzwelt dreht. Längst haben daher auch private Institute das Feld entdeckt. Beim „Financial Life Park“ (FLIP) ist die Erste Group mit den regionalen Sparkassen mit an Bord. Das Projekt richtet sich an Kinder ab zehn Jahren und vermittelt die Bedeutung des Geldes spielerisch. Interaktive Touren gibt es an mehreren Standorten in Österreich. Ein Bus („FLIP2Go“) kommt auch zu den Schulen.

Indes präsentierte Raiffeisen Steiermark vor Kurzem das mit der Universität Graz entwickelte und von der Bildungsdirektion unterstützte Schulangebot „fit2invest education“. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Denn bei diesem Spiel erleben die Jugendlichen „in wenigen Minuten mehrere Jahre an der Börse“ und lernen über die Konsequenzen von Investitionsentscheidungen. „Wir wollen Schülern nicht sagen, wie sie investieren sollen, sondern sie befähigen, selbst gute finanzielle Entscheidungen zu treffen“, erklärt Ideengeber und Mitentwickler Roland Roitner.