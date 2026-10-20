Kurios: Kages besitzt eine 128-Hektar-Eigenjagd bei Murau. Auch diese stand für die Konsolidierung des Landesbudgets in der Verkaufsdebatte. So richtig vergolden ließe sie sich aber nicht.

Vom Grazer Palais Attems und dem Schloss Halbenrain will sich das Land ja trennen, um Geld ins Budget hereinzuspielen (wir berichteten). Es sind die beiden Schmuckstücke in einem Immobilienpaket, das durch Verkäufe rund 25 Millionen Euro an Erlös bringen soll. Im Zuge der Budgetverhandlungen soll es auch Überlegungen gegeben haben, dass man vielleicht auch einen Käufer für eine 128 Hektar große Eigenjagd suchen sollte.

Kurios: Die intern diskutierte Eigenjagd gehört der Landesspitalsgesellschaft Kages und dort wiederum zum LKH Murtal, am Standort Stolzalpe. Das hat selbst manchen Insider im Land Steiermark überrascht: Ein Spital besitzt eine Eigenjagd? Das hat historische Gründe, hört man von Insidern. So haben dislozierte steirische Spitäler wie die Stolzalpe oder Hörgas nördlich von Graz einst ja auch landwirtschaftliche Betriebe zur Selbstversorgung der Häuser gehabt. Das Jagdrevier der Stolzalpe geht offenbar auf diese nachhaltige Planung in der Geschichte der Standorte zurück. Und in dem Wald liegt auch die Wasserquelle zur Eigenversorgung. Ebenfalls zur Historie gehört, dass in der Vergangenheit so mancher ärztliche Direktor der Stolzalpe die Eigenjagd gepachtet haben soll.

Kages-Finanzvorstand Ulf Drabek erklärt, warum die Eigenjagd aktuell eher nicht zum Verkauf steht: „Das Gelände ist schwierig, der Wildbestand nicht ideal.“ Deshalb erhält man trotz Ausschreibung dafür auch nur 2400 Euro jährlichen Pachtzins. Überdies müsste der Käufer diese Eigenjagd dann selbst neu beantragen. Der Wald selbst mit steilem Gelände und der Quelle zur LKH-Eigenversorgung wäre auch nicht ideal für einen Verkauf. Hier könnte man einen Erlös bis zu 1,50 Euro pro Quadratmeter erzielen, also bestenfalls knapp zwei Millionen Euro. Dann müsste man aber jedenfalls die Quelle zur Wasserversorgung noch über Servitute absichern.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Kages-Finanzvorstand Ulf Drabek

Kages verkauft nicht betriebsnotwendige Liegenschaften

De facto ist die Kages aber ohnehin an allen Standorten daran, „nicht betriebsnotwendige Liegenschaften zu veräußern“, wie auch Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) unterstreicht. Drabek: „Die Erlöse sollen den Patienten zugutekommen.“ 30 von rund 150 Hektar Grund hat man bei der Stolzalpe schon so gut wie verkauft, der Rest, also das Jagdrevier samt Forst, könnte auch noch folgen, meint der Kages-Finanzvorstand. Auch an anderen Standorten habe man schon Grundstücke verkauft. Wie etwa in Mürzzuschlag um eine halbe Million Euro an eine Wohnbaugenossenschaft oder beim ehemaligen LSF in Graz um 600.000 Euro an die Berufsfeuerwehr.

Fachschulen verpachten 1226 Hektar Eigenjagden

Das Land besitzt übrigens über die landwirtschaftlichen Fachschulen auch noch weitere sieben Eigenjagden, die sich über 1226 Hektar erstrecken und allesamt verpachtet sind. Pro Jahr nimmt man hier einen Pachtzins von insgesamt 55.251 Euro ein. Die Wälder sind aktuell nicht für Verkaufspläne gut. Sie dienen auch weiterhin noch den Ausbildungszwecken der Häuser.