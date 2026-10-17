Derby Sturm gegen GAK: „Nur ein Fußballspiel, kein Kunstwerk“

Am Sonntag (17 Uhr) treffen Sturm und der GAK aufeinander. Ein besonderes Duell, das aber nicht zu sehr dramatisiert werden soll.

Gerald Scheiblehner hat als Trainer mittlerweile schon ein paar Dinge erlebt. Ein Grazer Derby als aktiver Teilnehmer jedoch noch nicht. „Man braucht auch nicht aus Graz zu sein, um die Stimmung in dieser Woche wahrzunehmen“, sagt der GAK-Coach vor dem Duell mit dem Stadtrivalen am Sonntag (17 Uhr). „Ich habe in Zürich Derbys gehabt, in Linz auch. Ich weiß, wie es sich anfühlt, ein Derby zu gewinnen. Dieses Gefühl bleibt einem und man kann es immer wieder abrufen“, sagt der Oberösterreicher. Dennoch wollte der 49-Jährige nicht mehr aus der Partie gegen Sturm machen, als sie tatsächlich ist. „Es ist kein Kunstwerk, sondern nur ein Fußballspiel“, sagt Scheiblehner, um dann mit einem Augenzwinkern anzumerken: „Es sind halt jetzt statt drei gleich vier Journalisten bei der Pressekonferenz. Da ist eine richtige Aufbruchstimmung.“

Seit er Ende August als GAK-Trainer übernommen hat, ist der GAK noch ungeschlagen. Zwei Siegen (einmal Liga, einmal Cup) stehen drei Unentschieden in der Meisterschaft gegenüber. „Ich denke, die Mannschaft hat in gewissen Bereichen große Schritte gemacht.“ Dem Trainer war dabei jedoch wichtig zu betonen, „dass das nichts mit der Zeit vor mir zu tun hat und wir jetzt alles besser machen. Wir machen es anders, wählen einen anderen Ansatz. Einige finden das gut, andere nicht so. Bis jetzt ist es gut gelaufen und eine gute Entwicklung zu sehen.“ Das torlose Remis zuletzt gegen Salzburg war der vorläufige Höhepunkt der jüngsten Leistungssteigerung der Athletiker.

Ich habe in den vergangenen Jahren als Außenstehender vor Grazer Derbys oft gehört, dass der GAK es schaffen könnte. Gewonnen hat aber immer Sturm. Darum halte ich von Parolen im Voraus nichts — Gerald Scheiblehner

Hört man sich im roten Dunstkreis der steirischen Landeshauptstadt um, geht man durchaus optimistisch in das 204. Städteduell mit Sturm. „Nach einem Trainerwechsel sollte eine Anfangseuphorie ohnehin da sein“, sagt Scheiblehner. „Die Kunst ist es, das Niveau zu halten und diese Euphorie weiterzutragen.“ Ein bisserl bremst der GAK-Trainer die Euphorie so mancher Anhänger. „Ich habe in den vergangenen Jahren als Außenstehender vor Grazer Derbys auch oft gehört, dass der GAK es schaffen könnte. Gewonnen hat aber immer Sturm. Darum halte ich von Parolen im Voraus nichts. Ich bin ein Trainer, der lieber nachher redet als vorher.“

Grundsätzlich gehe es darum, „mehr auf uns zu schauen und weniger auf den Gegner. Wir müssen einfach an den Sieg glauben und wir werden nur dann einen Vorteil haben, wenn wir Sturm von Beginn an physisch voll fordern.“ Kadertechnisch kann Scheiblehner aus dem Vollen schöpfen. „Alle sind voll fit.“ Defensiv-Routinier Michael Sollbauer will auf die Leistung aus dem Spiel gegen Salzburg aufbauen. „Wir haben da gegen vermeintlich viel bessere Salzburger gespielt, auf dem Feld habe ich den großen Unterschied aber nicht gespürt“, sagt der 36-Jährige. „Natürlich sagen wir nicht, wir sind im Derby der Favorit. Das wäre Quatsch“, sagt der Kärntner. „Sollte Sturm im Vorfeld der Favorit sein, ist das okay. Solange wir es im Nachhinein besser gemacht haben.“ In einem Spiel sei ohnehin immer alles möglich, betont Sollbauer. „Wir freuen uns schon richtig auf das Spiel am Sonntag.“

© IMAGO Auf das Highlight Bournemouth folgt für Fabio Ingolitsch das Highlight Derby

Auf Seiten Sturms begann die Vorbereitung auf das Derby quasi noch auf dem Spielfeld in Bournemouth, als die mitgereisten Fans Spieler und Betreuer nach dem Schlusspfiff auf den Lokalrivalen eingestimmt haben. „Wenn man nach der Ansprache der Fans noch jemanden anzünden muss, ist er fehl am Platz“, erklärte Jürgen Heil. Arjan Malic ergänzte: „Das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel der ganzen Saison.“

Gerede über die Müdigkeit angesichts des intensiven Programms lässt Trainer Fabio Ingolitsch gar nicht erst zu, auch wenn derzeit „wirklich ein Highlight auf das andere folgt.“ Am Freitagnachmittag ist Sturm wieder auf heimischem Boden gelandet. Die Regeneration läuft auf Hochtouren. Neben taktischen Angelegenheiten will der Chefcoach seine Mannschaft am Samstag vor allem emotional darauf einstellen, was sie im Derby erwartet.

Der GAK setzt momentan extrem auf Fight, auf Energie, auf Kraft, ein Stück weit auf Chaos. — Fabio Ingolitsch

Gefragt sein wird jedenfalls jede Menge Aufwand. „Es wird hundertprozentig kleschen“, prognostiziert Ingolitsch in Sachen Herangehensweise beider Kontrahenten, „beide wollen das Spiel sehr energetisch anlegen und direkt spielen. Es wird kein langweiliges Spiel, beide Mannschaften stellen sich nicht hinten rein.“ Der GAK befindet sich unter der Anleitung Scheiblehners im Aufwärtstrend. Dessen klare Handschrift soll in jedem Spiel und gegen jeden Gegner durchgezogen werden – selbst gegen einen klaren Favoriten wie Salzburg in der vergangenen Woche. „Der GAK setzt momentan extrem auf Fight, auf Energie, auf Kraft, ein Stück weit auf Chaos mit langen und zweiten Bällen, wo immer wieder viel passieren kann“, analysiert Ingolitsch.

Als Schlüsselspieler für diese Herangehensweise macht der Sturm-Trainer den großgewachsenen Stürmer Alexander Hofleitner aus. Peter Michorl wiederum würde für Gefahr aus Standards sorgen, das Verteidigen ruhender Bälle war in Bournemouth allerdings keine schwarz-weiße Stärke. Alles in allem seien die Rotjacken „sehr unangenehm zu bespielen.“ Außerdem sei der GAK ebenso wie Sturm im Kalenderjahr 2026 in Liebenau noch ungeschlagen. „Das Gute ist, dass es für sie ein Auswärtsspiel ist“, schmunzelt Ingolitsch.

Seit dem Wiederaufstieg des GAK hat Sturm alle stadtinternen Duelle für sich entschieden. Wenn es nach dem 34-Jährigen geht, soll das bei seinem Derby-Einstand auch so bleiben. „Es geht darum, dass wir als Sturm Graz gegen den GAK gewinnen wollen, gewinnen müssen“, ist Ingolitsch bemüht, den klaren Auftrag der Anhänger zu erfüllen: „Das verdienen unsere fantastischen Fans einfach. Wenn man bei unserem Austausch nach dem Spiel in ihre Augen geschaut hat, hat man gesehen und gespürt, was das für sie bedeutet. Deswegen wollen wir ihnen etwas dafür zurückgeben, was sie tagtäglich für uns geben – egal wo in Europa, welche Wege sie für uns machen, welchen Aufwand sie betreiben, sowohl finanziell als auch wie viel Freizeit sie opfern. Daher sind wir in der Bringschuld.“