Der morgendliche Kommentar aus der Redaktion.

Ich war noch keine Woche auf der Welt, da setzte der Vater seine erste – und vielleicht nachhaltigste – Erziehungsmaßnahme: Er schleppte mich ins „Posthorn“. „Das Kind muss so früh wie möglich Wirtshausluft schnuppern“, tönte er, denn schließlich böte eine gute Gaststube das Gesamtpaket aus Gesellschaft, Genuss und Geborgenheit. Die Horde tschickender, lärmender Männer, die das Baby später skeptisch beäugte, sparte er wohlweislich aus.

Heute hängt der Qualm bloß noch im zugebauten Raucherzelt. Ansonsten hat das Grazer Posthorn die Jahre unverändert überdauert. Damit mutet es fast exotisch an, schließlich sind Wirtshäuser akut vom Aussterben bedroht.

Die Statistik liefert den jüngsten Beleg: In der Steiermark mussten heuer schon 74 Gastronomiebetriebe Insolvenz anmelden. In Kärnten waren es 56, nach 36 im Vorjahr. Allein hier ein Plus von 56 Prozent, das Spartenobmann Stefan Sternad knapp auf den Punkt brachte: „Von einer normalen Marktbereinigung können wir nicht mehr sprechen.“ Er hat recht. Ein solcher Anstieg ist mehr als ein vorübergehendes Tief.

Zahlreiche Belastungen

Natürlich, die Liste der Belastungen wird immer länger. Auf die (durchsubventionierten) Lockdowns der Corona-Krise folgten eine Energiepreis-Explosion, Lebensmittelverteuerung, Lohnsteigerungen und der permanente Personalmangel – wer heute ein Lokal betreibt, muss nicht selten selbst einkaufen, kochen, servieren und abrechnen. Dass da die Freude am Beruf auf der Strecke bleibt, ist wenig verwunderlich. Doch der Wehmut über verschlossene Wirtshäuser zum Trotz muss sich die Branche schon selbstkritisch fragen, warum ihr das Geschäft entgleitet. Denn die Unberechenbarkeit der Dienstzeit und der raue Umgangston haben auch Mitarbeiter vertrieben. Wenn sich parallel noch die Kundschaft verändert, Leute vermehrt auf ihre Gesundheit oder das Geldbörsel achten, seltener ausgehen und öfter liefern lassen, dann ist der Salat angerichtet.

Ein Wirtshaus kann nicht von Nostalgie allein leben. Es braucht Engagement, Mut zur Veränderung, faire politische Rahmenbedingungen. Weniger Bürokratie, steuerliche Anreize. Und Gäste, die wissen, was ihnen der gemeinsame Tisch wert ist. Denn Wirtshausluft lässt sich nicht konservieren. Man muss sie einatmen, solange die Tür noch offen ist.