Dominic Thiem schaute auf ein paar Bälle in Wolfsberg vorbei

Der frühere US-Open-Champion kam am 16. Oktober zum Abschlussturnier des Drei Jugendcircuits ins Lavanttal.

Vom 15. bis 18. Oktober wird im Tennisclub Neudau in Wolfsberg das Masters zur wichtigsten Jugendturnierserie von Österreich ausgetragen. Am 16. Oktober stattete kein Geringerer als Dominic Thiem dem Masters einen Besuch ab. Dabei ließ es sich der frühere US-Open-Champion nicht nehmen, ein paar Bälle zu wechseln.