Das „Neue Hatric“ feiert heuer seinen ersten runden Geburtstag. Die alte Rivalität zur Innenstadt scheint langsam zu verheilen.

Altstadt versus Fachmarktzentrum am Stadtrand ist ein Lied, das man in Hartberg nur allzugut kennt. Zehn Jahre nach der Eröffnung des „Neuen Hatric“, also jenes Areals mit Zugpferden wie Müller oder DM, hat sich der Ton allerdings verändert. Der Streit darüber, ob man mit dem Hatric der Hartberger Innenstadt schade, ist einem gewissen Pragmatismus gewichen.



Für Petra Klement etwa, die ein Modegeschäft in der Innenstadt betreibt, habe es wenig Sinn, über vergossene Milch zu reden. „Es wurde damals eben entschieden, dass das Hatric kommt, und man muss damit leben, dass eine Abwanderung stattgefunden hat.“

Für Bürgermeister Marcus Martschitsch wiederum war das Hatric bei allen Bedenken aus der Innenstadt unumgänglich: „Es gibt bei uns sonst keine anderen Flächen, wo 1000 bis 1200 Quadratmeter zur Verfügung stehen.“ Zudem sei damals auch Greinbach im Rennen um ein Fachmarktzentrum gewesen. Die Stadt habe sich schlicht um das Zentrum bemühen müssen, wollte man eine Abwanderung von Geschäften und Arbeitsplätzen verhindern. Allein die Kommunalsteuer, die durch das Hatric jährlich in die Stadtkasse fließt, schätzt Martschitsch auf mindestens 350.000 Euro.

© Rutter Immobilien Gruppe Gemeinsam mit Christian Harisch betreibt Stefan Rutter das Einkaufszentrum Hatric

„Unser Gegner sitzt in China“

Hinter dem Hatric steht die Rutter Immobilien Gruppe von Stefan Rutter und Christian Harisch mit mehr als 40 Handelsstandorten in Österreich. Den ersten, 2004 errichteten Teil des Hatrics kaufte man auf und eröffnete 2016 das erweiterte Hatric. Das Einzugsgebiet umfasse laut Rutter über 100.000 Menschen, rund 400 Personen arbeiten im Zentrum selbst. Das Einkaufszentrum habe laut eigenen Angaben die Erwartungen „bei Weitem übertroffen. Das Hatric gehört heute zu den erfolgreichsten Handelszentren Österreichs“, erklärt Rutter, was er auch durch das Engagement der ansässigen Familienbetriebe begründet sieht.

Was das Verhältnis zur Hartberger Altstadt betrifft, wird Rutter grundsätzlicher: „Es geht schon lange nicht mehr um die Frage der Konkurrenz von Betrieben in den einzelnen Stadtteilen. Unsere Gegner sitzen in China. Die Billigplattformen Temu, Shein und Co. agieren schonungslos und zerstörerisch“, formuliert er kantig.

© KLZ/ Jeitler Werner und Kathrin Großschedl halten mit ihrem Gasthaus „Zum Brauhaus“ die Fahnen hoch für die Hartberger Innenstadt. Mittlerweile verspüren sie: „Der Weg geht wieder aufwärts“.

Die ganze Stadt als Einheit sehen

Dass es wichtig sei, Hartberg wieder als eine Einheit zu sehen, unterstreicht unterdessen auch Petra Klement in der Innenstadt. „Die Kunden suchen sich ohnehin selber aus, was sie brauchen, und wohin sie gehen.“ Dass sie die Fußgängerzone nie verlassen hat, liege auch an ihren Wurzeln: „Wenn man Hartbergerin und hier groß geworden ist, möchte man natürlich auch etwas für die Innenstadt tun.“ Mut machen ihr jedenfalls die vielen Dienstleister und Ärzte in der Innenstadt, wie auch das zweistündige Gratis-Parken. Aber auch die Impulse des in Bälde eröffnenden Hotels Mikeli und des Augenzentrums Bachernegg würden berechtigten Grund zur Hoffnung geben.



Zuversicht verspürt auch Kathrin Großschedl vom gleichnamigen Braugasthaus samt Hotel. Dabei fiel ihre erste Reaktion auf das damals neue Einkaufszentrum wenig euphorisch aus. „Im ersten Moment dachten wir schon: Das hätten wir jetzt nicht gebraucht.“ Mittlerweile spricht sie aber von einer gegenseitigen Befruchtung. „Unsere Gäste fahren mit dem Citybus oder gehen sogar zu Fuß ins Hatric, weil es eben hip ist.“

„Wir werden als Innenstadt immer eine Chance haben, es liegt nur an uns, diese auch zu nutzen.“ — Kathrin Großschedl , Gasthaus „Zum Brauhaus“

Den Blick auf die Leerstände, die mitunter als Folge der Abwanderung vieler Geschäfte ins Hatric entstanden sind, relativiert Großschedl: „Als Einheimische kriegen wir all das vielleicht mehr mit. Aber jemand, der von außen kommt, sieht die leeren Geschäfte nicht so stark, denn die gibt es ohnehin überall.“ Viel mehr würden die Gäste die historischen Gebäude, das Flair und die Gastronomie in der Altstadt genießen.



Vor allem aber ortet Großschedl neuen Schwung in der Stadt: „Es tut sich viel. Es wird nicht nur umgebaut und ausgebaut, es wird auch in den Betrieben viel entwickelt.“ Das spüre man: „Es ist jetzt wieder ein gewisser Spirit da. Die Betriebe, die noch da sind, lassen den Kopf nicht hängen. Sie sind am Tun und am Machen“, beschreibt sie die aktuelle Lage und ist überzeugt: „Wir werden als Innenstadt immer eine Chance haben, es liegt nur an uns, diese auch zu nutzen.“