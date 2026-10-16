Gründer der "Kakerlaken"-Bewegung in Indien festgenommen

Der Gründer der "Kakerlaken"-Bewegung (CJP) in Indien, Abhijeet Dipke, ist von der Polizei festgenommen worden. "Wir stellen Sie unter Präventivhaft", sagte ein Polizeibeamter am Freitag zu Dipke, wie die Liveübertragung des Senders NDTV zeigte. Dipke hatte für Freitag zu einer Demonstration gegen den Leiter der Wahlkommission in Indien in einem zentralen Park in Neu-Delhi aufgerufen. Zuvor hatte Dipke erklärt, er lasse sich von einer drohenden Festnahme nicht entmutigen.

"Warum habt ihr so viel Angst vor Kakerlaken?" fragte er. Zuletzt waren mehrere CJP-Anführer festgenommen worden, nachdem sie an zuvor von den Behörden für geschlossen erklärten Orten in Neu-Delhi demonstriert hatten. Die seit Wochen anhaltenden Massenproteste richten sich gegen die Überprüfung der Wählerverzeichnisse durch die Wahlkommission. Damit sollen der Regierung zufolge doppelte Einträge und Namen nicht wahlberechtigter Menschen entfernt werden.

Die Opposition und die CJP beklagen dagegen, dass der Schritt Millionen Menschen das Wahlrecht kosten könnte, was der Regierung zugute käme. Medienberichten zufolge sind bei der Überprüfung der Verzeichnisse bereits mehr als 133 Millionen Namen von den Listen gestrichen worden, zumeist Angehörige von Minderheiten und insbesondere Muslime.

Die "Kakerlaken"-Bewegung war im Mai zunächst als satirische Reaktion auf Äußerungen des Obersten Richters Surya Kant entstanden, der junge Regierungskritiker Berichten zufolge mit "Kakerlaken" und "Parasiten" verglichen hatte. Im Juli ging die Polizei hart gegen Proteste Zehntausender Menschen in Neu-Delhi gegen Missstände im Bildungssystem vor. Die Proteste gelten als eine der größten innenpolitischen Herausforderungen für Regierungschef Narendra Modi seit dem Beginn seiner dritten Amtszeit im Jahr 2024.