Das Steiermark-Wetter am Wochenende wird stabil

Die sonnenverwöhnten Steirerinnen und Steirer erwartet stabiles Wochenendwetter mit Bewölkung und Temperaturen bis 18 Grad Celsius.

Für eine Wanderung oder einen ausgedehnten Spaziergang wird sich eher der Sonntag (18. 10.) eignen

Schön, herbstlich, aber nicht traumhaft: Drei Eigenschaften, die auf das Wetter am kommenden Wochenende zutreffen. Die Steirerinnen und Steirer erwarten stabile Verhältnisse mit Morgennebel, Sonne bzw. Bewölkung und Höchsttemperaturen bis 18 Grad Celsius.

Wer zeitig raus muss, der sollte „Haube und Handschuhe nicht vergessen“, sagt Hannes Rieder von der Geosphere Austria, dass zwar kein Frost, aber „Frühtemperaturen im einstelligen Bereich“ am Samstag und Sonntag vorherrschen. Lokal sitzen Nebelfelder fest, die sich aber im Laufe des Tages auflösen.

Sonntag wird sonniger

Ein blitzblauer Himmel wird kein Dauerzustand sein. Es ist vor allem am Samstag bewölkt, am Berg hat man recht eine gute Sicht, so der Meteorologe. Für eine Wanderung oder einen ausgedehnten Spaziergang würde sich eher der Sonntag (18. 10.) anbieten, an dem es sonniger sein soll.

Anhaltender Regen? Den zeigen die Modelle auch zum Start der Arbeitswoche nicht an. Es bleibt trocken und relativ mild. Rieder: „Ein Tiefdruckgebiet über dem Schwarzen Meer rückt näher an Österreich. Dann wird es etwa kühler, ein wenig Regen könnte fallen.“