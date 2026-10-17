Die Länder werden für ihren Reformwillen belohnt. Warum?

Landesregierungen zählen im Vertrauensindex zu den Gewinnern, diese würden mit Reformideen punkten. Regierungsvertreter dürfte dieser Befund zum Schäumen bringen.

Herr und Frau Österreicher vertrauen weiterhin einem Großteil der Institutionen im Land. Zu diesem Befund kommt der aktuelle APA-OGM-Vertrauensindex. Vor allem die Polizei kann ihre bestehenden Bestwerte weiter ausbauen, diverse Affären lassen die Wirtschaftskammer hingegen massiv abstürzen. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Platzierung der Landesregierungen. Im Jahresvergleich kletterte das ausgewertete Vertrauen in sie um saftige sechs Punkte nach oben. Den Landesregierungen gelinge es schlicht, sich mit Reformideen zu positionieren – im Gegensatz zur Bundesregierung, bei der Stillstand geortet werde.

Regierungsvertreter, allen voran Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos), dürfte dieser Befund zum Schäumen bringen – zu Recht. Denn ausgerechnet die Länder präsentieren sich im Reformprozess als erwartbar schwieriges Gegenüber. Zwar signalisiert man Verständnis für die Notwendigkeit von Reformen, verteidigt aber in gewohnter Manier vehement eigene Kompetenzen. Im Sommer einigte man sich auf Eckpunkte, um das über Jahrzehnte eifrig geknüpfte Wirrwarr an Zuständigkeiten zu entflechten. Bis Jahresende wird sich zeigen, wie viel davon wirklich in Gesetze gegossen wird.

Für die Bundesregierung muss der Vertrauensaufstieg der Länder nicht nur ärgerlich, sondern ein Warnsignal sein. Die Dreierkoalition schafft es offenbar weiter nicht, ausreichend Bewegung zu signalisieren, damit die Menschen ihr zutrauen, das Land nach vorn zu bringen. Auch deshalb stellte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Sommer einen „Herbst der Ergebnisse“ in Aussicht. Wird dieser für die Bevölkerung nicht erlebbar, mögen die Bundesländer weiter an Vertrauen (und Selbstbewusstsein) gewinnen. Schwinden wird jedoch der allgemeine Glaube an nachhaltige Reformen.