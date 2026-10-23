Ein "Fusionsfest“ für die neue Mittelschule in Weiz

Die Mittelschulen I und III wurden zusammengelegt: Dies wurde am Freitag gefeiert. Direktorin Carolin Staudacher ist nun für 470 Schülerinnen und Schüler sowie 62 Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich. Ein Großbetrieb.

Willkommen in der neuen Mittelschule Weiz. Direktorin Carolin Staudacher (Mitte) mit einigen der Schülerinnen und Schüler (und Lehrer Ulrich Maier) bei „Fusionsfest“ am Freitag in der Sporthalle

Wenn zwei heiraten, geschieht dies in der Regel einvernehmlich. Dann wird auch gefeiert. Vor der Zusammenlegung der beiden Mittelschulen I und III in Weiz gab es aber einige kritische Stimmen, Bedenken und Sorgen, etwa in der Lehrergewerkschaft. Zum Feiern war nicht allen zumute. Geheiratet, also fusioniert, wurde trotzdem. Mit einem Tag der offenen Tür gab es zu Jahresbeginn den inoffiziellen Startschuss für das neue Paar – und am heutigen Freitag folgte ein großes Schulfest in der neuen Mittelschule Weiz, die nun offiziell „Mittelschule Weiz mit sportlichen Klassen heißt“. Vier Zweige (Sport, MINT, Sprachen und Mediendesign sowie die Open School mit ihren Mehrstufenklassen) werden angeboten.

Bessere Qualität als in zwei Schulen

Die fusionierte Mittelschule ist nun eine der größten des Landes. 62 Lehrerinnen und Lehrer und etliche weitere Angestellte, 470 Kinder und Jugendliche in 25 Klassen, vier Zweige – die Direktorin Carolin Staudacher managt plötzlich einen Großbetrieb. Hinzu kommen fast 1000 Mütter und Väter. „Wir haben nun einen riesengroßen Schulbetrieb, es ist wie ein großes Unternehmen. Die Strukturen haben sich sehr geändert. Als ich vor drei Jahren als Direktorin begonnen habe, gab es keine Sekretärin, ich musste selber Rechnungen an die Gemeinde schicken, im System die Adressen von Eltern ändern und bin oft sehr lange am Scanner gestanden“, erinnert sich Staudacher. Damals gab es rund 30 Lehrerinnen und Lehrer. Heute sind es doppelt so viele.“

© Thomas Wieser Powerfrauen am Ball. Mittelschul-Direktorin Carolin Staudacher (rechts) und die Weizer Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer beim Eröffnungsfest

Der Vorteil der großen Schule: „Wir haben jetzt zwei Sekretärinnen mit insgesamt 40 Stunden, es gibt auch einen Administrator.“ Und es gibt vier Fachkoordinatoren unter den Lehrerinnen und Lehrern, die für verschiedene Aufgaben zuständig sind. Dafür gibt es 19 zusätzliche Arbeitsstunden. „Wir haben jetzt ein mittleres Management. Wir können eine andere Qualität bieten als in zwei halb so großen Schulen, haben zum Beispiel ein unglaubliches breites Spektrum an kostenlosen unverbindlichen Übungen. Das geht nur in großen Schulen.“

Man muss unsere Schule nun mit einem großen Unternehmen vergleichen — Carolin Staudacher , Direktorin der zusammengelegten Mittelschulen I und III in Weiz

Auch der Sport sei nicht unter die Räder gekommen, wie von manchen Seiten befürchtet. Im Gegenteil: „Die Sportklassen haben jetzt sechs statt vier Vormittagsklassen. Und jetzt können zum Beispiel auch Nicht-Sportschüler in der Fußball-Schülerliga mitspielen.“ Ist Zusammenlegung im Lehrteam noch ein Thema? „Nicht mehr wirklich. Wir haben das gut gestemmt.“

© Thomas Wieser Eingie der 470 Schüler und Schülerinnen der neuen großen Schule

Die Mittelschulen Die neue Schule in der Weizer Offenburgergasse, hervorgegangen aus den Mittelschulen I und III, heißt nun „Mittelschule Weiz mit sportlichen Klassen“. Engelbert Teubl, Direktor der früheren Mittelschule I (Sportmittelschule), ging mit Ende des letzten Schuljahres in Pension. Geleitet wird die fusionierte Schule von Carolin Staudacher (bisher Leiterin der Mittelschule III). Die Mittelschule II im Stadtzentrum wurde in „Mittelschule Weiz Europa-Allee mit musischen Klassen“ umbenannt. Die Direktorin ist Eva Kopp. Um die Namen war einige Zeit gerungen worden.

Von Sportshows bis Ständchen

Und mehr als nur gut gestemmt wurde am Freitag auch das gemeinsame Eröffnungsfest in der Sporthalle der Schule. Da zeigten zahlreiche Burschen und Mädchen (und ihre Lehrerinnen und Lehrer), was sie drauf haben: Es gab musikalische Ständchen und Sportshows, Burschen sausten auf den Hinterrädern ihrer Bikes durch die Halle, Geldscheine wurde bei einem Versuch angezündet (aber nicht vernichtet), ein lustiges Theaterstück wurde aufgeführt, das neue Schullogo vorgestellt. Durch das Programm führten souverän Robin Böhmer und Jennifer Paier aus der vierten Klasse. Ein bunter Vormittag, der auch den zahlreichen Eltern und Ehrengästen sichtlich gefiel.

Die bisherigen Stärken und Schwerpunkte bleiben, die Schule wird gemeinsam weiterentwickelt. Sie soll ein Ort sein, an dem ihr euch wohlfühlt — Petra Pieber , Schulqualitätsmanagerin der Bildungsregion

Und „komplett überwältigt“ war auch Direktorin Carolin Staudacher: „Das Eröffnungfest war eine Idee der Eltern, wir haben es dann in eineinhalb Wochen aus dem Boden gestampft.“ Sie bedankte sich beim Lehrerkollegium: „Danke, dass ihr jeden Tag daran arbeitet, dass unsere Schule zusammenwächst.“

1 / 14 Schülerinnen und Schüler präsentierten das neue Schullogo der neuen „Mittelschule Weiz mit sportlichen Klassen“ © Thomas Wieser

Auch Petra Pieber, übergeordnete Schulkoordinatorin, fand lobende Worte: Carolin Staudacher habe die Zusammenlegung mit viel „Engagement, Einsatz, Umsicht und Klarheit“ begleitet, das Lehrerkollegium habe unter anderen „Offenheit und Flexibilität“ gezeigt, die Eltern hätten ihr „Vertrauen“ in die Schule bewiesen.

Der Schulcampus Der Schulcampus in der Weizer Offenburger Gasse wurde nach den Plänen des renommierten Architekten Viktor Hufnagl errichtet – von 1965 bis 1968 zunächst die damalige Hauptschule (heutige Mittelschule I und III). 1976 bis 1978 wurde das optisch sehr ähnliche Gebäude für das Gymnasium errichtet. Zum Schulcampus gehörten auch die Sporthalle, ein Turm (nicht begehbar) sowie ein heruntergekommenes Schulwarthaus. Unter Denkmalschutz gestellt wurde das Areal im März 2020. Das Gebäude der Mittelschulen gehört der Stadtgemeinde Weiz. Das angrenzende Gymnasium ist hingegen im Eigentum der „BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.“. Das Gymnasium wurde renoviert und erweitert.

Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

Nach wie vor keine Entscheidung gibt es, wie es mit dem teils renovierungsbedürftigen, aber denkmalgeschützen Schulgebäude weitergeht. Neubau oder Sanierung - beides könnte jeweils 33 Millionen Euro kosten, wurde geschätzt. Das war im Herbst 2025. Seither schnürten aber sowohl die Stadtgemeinde Weiz als auch das Land Steiermark dicke Sparpakete.