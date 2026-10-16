steirischer herbst: ein mittlerer Jahrgang und Zukunftssorgen

Mit den letzten Premieren geht der steirische herbst 2026 zu Ende. Die nächstes Jahr scheidende Intendantin warnt vor der Provinzialisierung des Festivals, auch die Plattform #kulturlandretten sorgt sich um die Handlungsfähigkeit des herbst.

Der steirische herbst 2026 ist geschlagen, ein Festival ohne große Aufreger (wieder einmal), ohne wirklich herausragende Highlights (wie manchmal), aber mit durchaus viel guter Kunst (wie oft). Die neunte Ausgabe unter Ekaterina Degot wird sich in die mittleren bis schwächeren Jahrgänge ihrer Intendanz einreihen. Das Problem des herbst ist mittlerweile, dass er hervorragend Nischen bespielt, die einfach nicht größer, sondern eher enger werden. Und heuer fehlte auch ein Glanzstück wie die Bespielung der Destillerie Bauer im Vorjahr.

Mehr als 400 Veranstaltungen gab es, 1200 Mitwirkende wurden gezählt. Die Ausstellung „Red Flags“ am Griesplatz 34 läuft noch bis Mitte November. Zum Schluss gibt es ein Symposion zum Thema „Das Ende der zeitgenössischen Kunst: Wie wurde radikale Kultur so konservativ?“. Nächstes Jahr gibt es eine Jubiläumsausgabe. Von 23. September bis 17. Oktober wird der 60. steirische herbst stattfinden. Der letzte mit Degot, die nach wie vor Kassandrarufe aussendet. Sie fürchtet eine Provinzialisierung des Festivals, mit zu wenigen Kontakten zur Außenwelt, und vermisst den „Mut an der Unterstützung von zeitgenössischer Kunst“.

Tatsächlich laufen Kulissengespräche zur Ausschreibung des Festivals derzeit so klandestin ab, dass Graz eine einzige große Gerüchteküche ist. Offenbar werkelt man an einer Umstrukturierung, die lokale Freie Szene soll stärker eingebunden werden, ist aber zugleich alarmiert. Freitagabend richtete die Plattform #kulturlandretten einen öffentlichen Brief an VP-Landesrat Karlheinz Kornhäusl. Gefordert wird darin unter anderem ein „starker, künstlerisch handlungsfähiger steirischer herbst“, ein „sauberes, transparentes Bestellungsverfahren“ sowie Mitbestimmung, „vor allem dann, wenn es um unsere Arbeit geht“ .

© Heiki Riipinen Im Geiste von Thelma und Louise: Verena Kopfauf und Nora Köhler

Hochtouriger Abschied

Aktuell erfolgt die Einbindung der freien Szene bei dem Festival, dessen 59. Ausgabe am Sonntag zu Ende geht, vor allem über das sogenannte Partnerprogramm – freie Projekte im Umfeld des Kernprogramms. In dessen Rahmen hatte am Freitag auch die jüngste Produktion des Performanceduos KRA (Nora Köhler und Verena Kopfauf) Premiere: „Mission Mustang“, ein Abgesang auf den Fetisch Auto. Den zelebrieren Köhler und Kopfauf in Heiki Riipinens wohlgemuter Inszenierung mit den Reenactments zentraler Szenen aus Ridley Scotts „Thelma & Louise“. Der Film wurde anno 1991 als feministisches Roadmovie gefeiert. „Mission Mustang“ fokussiert nun entlang zentraler Handlungselemente auf die bröckelnden Verlässlichkeiten von Selbstermächtigung, Beziehungsleben und Automobil. Von ihnen heißt es Abschied nehmen, dafür werden die Sitzreihen auf dem Gelände der stillgelegten Grazer Rösselmühle zum Autokino erklärt; und mit Filmausschnitten, Live-Video und nostalgiegetränkten Zeitsprüngen wird die Show auf Touren gebracht. „Ich hasse Enden“, heißt es gegen Schluss, „weil ich nicht weiß, was danach kommt.“ Jakob Kolb sorgt für suggestive Autowäschen sowie für die Live-Musik zwischen Neil Young und Calexico, verdatterte Zuschauer werden zum Brad-Pitt-Casting genötigt und im Peugeot-Kastenwagen geht es zur Rundfahrt durchs Griesviertel. So kann die Freiheit also auch aussehen. Mission Mustang. Rösselmühle Graz. Termine: 16., 17., 18. Oktober.

© Johanna Lamprecht herbst-Intendantin Ekaterina Degot

Man überlebt, um erzählen zu können

Fundamental andere Töne schlägt die iranische Theater- und Performancekünstlerin Azade Shamiri in „Undernote: A Fractured Assembly of Testimonies“ an. Eine persönliche Bemerkung ist dem Abend im Dom im Berg vorangestellt: Sie wolle, sagt sie, nicht „die Stimme ihres Volkes“ sein; es gehe in den nächsten 85 Minuten vielmehr ums Teilen, Ausharren, Erinnern, Trauern. Im Juni hat sie – nach den Massakern des Regimes im Jänner, bei denen tausende Menschen ermordet wurden, und nach den ersten Wellen der Bombardements und Raketen, mit denen die USA und Israel das Land angegriffen haben – den Iran besucht, hat dort Gesprächsfetzen, Gedichte, Video- und Audioaufnahmen eingesammelt und für „Undernote“ aneinandergereiht. Die aus den fortgesetzten iranischen Katastrophen extrahierten Bruchstücke sind keine faktenorientierten Berichte, sondern von Trauer, Wut, Verzweiflung, Ohnmacht, Depression getränkte Erzählungen und Reflexionen von Menschen aus dem Iran. Ihre Unmittelbarkeit geht unter die Haut. „We survive to tell stories“, heißt es an einer Stelle. Ein leiser, gewaltiger Abend.