Klusemann-Schule setzt seit 35 Jahren auf gemeinsames Lernen

Eine Vorreiterin alternativer Unterrichtsformen in Graz: 1991 wurde die Mittelschule, BG und BRG Klusemannstraße gegründet.

„Es passiert einfach so viel in diesem Alter“, weiß Gabriele Payer-Zankl. Nicht nur die Pubertät ist schuld daran, dass sich das Leistungsniveau von Zehn- bis Vierzehnjährigen immer wieder ändert. In klassischen Schulen ist da längst die Trennung zwischen AHS und NMS passiert. Nicht so in der Klusemann-Schule, die zugleich Neue Mittelschule, Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium ist.

Payer-Zankl unterrichtet seit 33 Jahren, also fast von Beginn an, an der Klusemann-Schule in Graz Mathematik und Sport. Wenn sie den jungen Menschen Gleichungen und Geometrie nahebringt, dann steht sie nicht alleine in der Klasse: In den wichtigsten Fächern unterrichten zwei Lehrkräfte gemeinsam (Teamteaching) unterschiedliche Niveaus. Auf individuelle Förderung, soziales Lernen und fächerübergreifenden Unterricht wird großer Wert gelegt. Sitzenbleiben gibt es nicht, im Zeugnis steht bei den Noten lediglich der Vermerk „Standard“ oder „AHS“ bei der Note. Je nachdem, wo die Schüler dann nach vier Jahren stehen, erwerben sie einen Mittelschul- oder AHS-Abschluss.

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In Österreich gab es nur ein Vorbild

Begonnen hat man 1991 als Schulversuch, für den sich die damaligen Hauptschulen Karl Morre, Straßgang, Puntigam und Algersdorf mit dem neu gegründeten BG/BRG Klusemannstraße (dem ersten im Grazer Westen) zum sogenannten Schulverbund Graz-West zusammengetan hatten. Das Ziel: die frühe Trennung der Kinder nach der Volksschule zu vermeiden. Während Gesamtschulen in Deutschland schon lange gängig sind, gab es in Österreich damals nur das Vorbild der Theodor-Kramer-Straße in Wien.

Im Schulgebäude wurde 1991 noch ein zweiter Schulversuch gestartet: Hier waren vier dislozierte Klassen der GIBS (Graz International Bilingual School) untergebracht, die 1993 in die Marschallgasse und später in die Georgigasse siedelte – während in den frei gewordenen Räumen in Lend 2010 die KLEX (Klusemann extern) startete.

Integration spielt eine große Rolle

Besonders stolz ist man neben Konzepten wie dem „Sozialen Lernen“ und einem fixen Menschenrechte-Projekttag auf den hohen Stellenwert der Inklusion, bei der man mit der Mittelschule Kalsdorf zusammenarbeitet. „Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Behinderungen haben bei uns auch schon maturiert“, sagt Payer-Zankl, die in der Schule viele Jahre auch als Administratorin arbeitete und jetzt für die Feier zum 35. Jubiläum verantwortlich zeichnet – samt Festakt, „Open School“ mit vielen Präsentationen, dem Vergraben einer Zeitkapsel und der „Afrowiesn“-Disco einer Absolventin.