Causa Peršmanhof: Bröckelt die bisherige Erzählung der Polizei?

War die Führung der Kärntner Polizei doch vorab über den Einsatz informiert?

Eigentlich hätte der 23. Oktober 2025 Ruhe in die Angelegenheit bringen sollen. An diesem Tag wurde der Bericht einer Expertenkommission über einen Behördeneinsatz am Peršmanhof, einer Gedenkstätte des Widerstands gegen das NS-Regime, veröffentlicht. Zwei Monate zuvor gab es dort einen Einsatz der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung und des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, der für politische und diplomatische Aufregung sorgte und Beteiligte eines Antifa-Camps und Nachfahren eines NS-Massakers traumatisierte und verstörte.

Während die Kommission von einem Einsatz sprach, der in Teilen unverhältnismäßig und rechtswidrig war, gab es immer auch Gegenstimmen. Die einen - unter ihnen ÖVP-Landeschef Martin Gruber aber auch die Polizei-Gewerkschaft - hinterfragten die Legitimation der Kommission. „Hier schwingt sich eine Kommission zum Richter auf“, kritisierte Gruber.

Die falschen Fragen

Hinter vorgehaltener Hand kursierte jedoch ein konkreterer Vorwurf: Die Kommission stellte nur geschlossene Fragen, ging dem Sachverhalt nicht ergebnisoffen nach. Entsprechend wurde auch nie die Frage aufgeklärt, wer in der Weisungskette wann über den Einsatz informiert war. Bislang galt der polizeiliche Einsatzleiter als jene Person, die den Einsatz veranlasst hat. Die Kommission stellte jedoch fest, dass Gert Klösch als Bezirkshauptmann seiner Rolle als eigentlicher Leiter des Einsatzes vor Ort nicht nachkam. Er habe sich auf die Rolle eines Beobachters zurückgezogen, wurde kritisiert, das Land Kärnten zeigte daraufhin seinen eigenen Beamten an. Öffentlich geäußert hat sich Klösch bisweilen nie, Anfragen ließ er unbeantwortet.

© Zdravko Haderlap Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, kursierendes Video-Material zeigt einen kurzen Ausschnitt

In einem weiteren Punkt soll sich die Sachlage jedoch anders als bisher bekannt abgespielt haben. In einer ergänzenden Stellungnahme im Rahmen eines Verfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht Kärnten erklärte der polizeiliche Einsatzleiter, dass er den stellvertretenden Landespolizeidirektor Markus Plazer vorab über den Einsatz informiert hätte. Die bisherige Version, dass ein Beamter alleine überschießend gehandelt hätte, würde damit nicht mehr halten. Auch der Falter berichtet in seiner nächsten Ausgabe darüber.

Die Geschichte des Ortes Ab 1942 war der Hof der Familie Sadovnik ein wichtiger Stützpunkt der Kärntner-slowenischen Partisanen und des antifaschistischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 25. April 1945, verübten Angehörige des SS- und Polizeiregiments 13 ein Kriegsverbrechen am Hof. Sie erschossen elf Menschen aus den Familien Sadovnik und Kogoj (darunter vier Erwachsene und sieben Kinder) und zündeten die Gebäude an; drei Kinder überlebten. Seit den 1960er Jahren ist der Ort eine Gedenkstätte, seit 2012 ein Museum.

Plazer, der Ende des Monats in den Ruhestand versetzt wird, wollte sich im Gespräch der Kleinen Zeitung nicht zu dem Vorhalt äußern. „Es ist ein laufendes Verfahren“, erklärte Plazer. Ob nun er oder der Beamte bislang die Unwahrheit über die Umstände des Einsatzes gesagt haben, wird sich erst in einem Gerichtsverfahren klären lassen. Die Landespolizeidirektion Kärnten kann „aus rechtlichen Gründen nichts zu diesem laufenden Verfahren sagen“, wie Rainer Dionisio, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit erklärt.

Sollte die Version des Beamten stimmen und die Spitze der Landespolizei von den Vorbereitungen des Einsatzes gewusst haben, hätte das – neben etwaigen dienst- und strafrechtlichen Konsequenzen – eine neuerliche politische Debatte zur Folge. Denn ein zentraler Vorwurf an die Polizei lautete, dass Sensibilität und historisches Bewusstsein für den Einsatzort Peršmanhof fehlten und Anzeigen nach dem Naturschutzgesetz als Anlass für eine Razzia reichten.