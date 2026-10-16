Gewaltschutz: Land will steirische Übergangswohnungen sichern

Die Vereinbarung zur Sicherung von Schutzunterkünften läuft aus, Gespräche mit dem Bund laufen bereits. Das Land investiert heuer 3,2 Millionen in Gewaltschutz.

Die 13 Übergangswohnungen in den steirischen Bezirken – wie hier in Leoben – sind alle belegt, der Bedarf ist groß

Frauen, die es schaffen, sich aus den Fängen häuslicher Gewalt zu befreien, finden in der Steiermark neben Hilfe in den Frauenhäusern in Graz und der Obersteiermark auch Zuflucht in einer von insgesamt 13 Übergangswohnungen. „Die Wohnungen sind auf alle Bezirke verteilt“, so Michaela Gosch, Geschäftsführerin der Steirischen Frauenhäuser. Dass der Bedarf gegeben ist, zeigt die Auslastung. „Jede einzelne Wohnung ist im Moment belegt.“

Das ist ein Grund, warum die steirische Landesregierung die Fortführung der Finanzierung der Wohnungen langfristig absichern will. Schon im Mai 2026 brachte Soziallandesrat Hannes Amesbauer bei der Landessozialreferentenkonferenz einen Antrag ein, in der die Bundesregierung aufgefordert wurde, zeitnah Verhandlungen mit den Ländern über die Weiterfinanzierung der bestehenden Vereinbarung über Schutzunterkünfte und Begleitmaßnahmen für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder aufzunehmen. Hintergrund der Forderung sei laut Land Steiermark, dass die bisherige Vereinbarung, die einen Zeitraum von vier Jahren abdeckte, in Kürze auslaufe.

© Klz / Stefan Pajman Michaela Gosch, Frauenhäuser Steiermark

3,22 Millionen Euro für steirischen Gewaltschutz

1.688.400 Euro standen dem Land Steiermark seitens des Bundes im Zuge der letzten Vereinbarung zur Verfügung. „Die Übergangswohnungen, die im Zuge dieser Vereinbarung neu geschaffen wurden, wurden zur Gänze aus diesen Mitteln finanziert“, so das Büro des FPÖ-Landesrates. 175.000 Euro flossen zusätzlich aus dem Landesbudget in die übrigen Übergangs- und Krisenwohnungen. In ersten Gesprächsrunden habe es laut Amesbauer bereits positive Signale gegeben, die Vereinbarung fortzuführen. Wie hoch die Unterstützung seitens des Bundes ausfallen wird, ist noch unklar: „Konkrete Aussagen zur Höhe der zukünftigen Bundesmittel können erst auf Grundlage der weiteren Verhandlungsergebnisse getroffen werden.“

Wir sind froh, dass die Übergangswohnungen weiterhin abgesichert werden sollen — Michaela Gosch , Geschäftsführerin Frauenhäuser Steiermark

Gewaltschutz ist ein Schwerpunktthema des Sozialressorts, wird Amesbauer nicht müde zu betonen: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten müssen wir sicherstellen, dass Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, auf verlässliche Schutz- und Unterstützungsangebote zählen können.“ Standen 2025 noch 2,7 Millionen Euro zur Verfügung, sind es im heurigen Jahr 3,22 Millionen.

© KLZ / Nicolas Galani Hannes Amesbauer, blauer Soziallandesrat

„Unter anderem wurde die Förderung des Gewaltschutzzentrums Steiermark von 427.000 auf 527.000 Euro angehoben, alle regionalen Kinderschutzzentren werden weiter gefördert. Das bestehende Schutznetz aus Frauenhäusern, Krisen- und Übergangswohnungen wird im vollen Umfang erhalten.“

„Nicht nur wertvolle, sondern leider notwendige Ergänzung“

Auch Gosch äußert ihre Erleichterung über die geplanten Entwicklungen: „Wir sind froh, dass die Übergangswohnungen weiterhin abgesichert werden sollen, denn sie sind nicht nur eine wertvolle, sondern leider auch notwendige Ergänzung zum bestehenden Angebot.“ Erst kürzlich wurde das neue Konzept „Check-in“ präsentiert, das von Gewalt betroffene Frauen niederschwellig an Gewaltschutzangebote andocken soll. Die Betroffenen können demnach in neun steirischen Jufa-Hotels mehrere Tage kostenlos einchecken und werden im Zuge dessen über weitere Optionen informiert und beraten.