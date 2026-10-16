Selbstgemachte Butter schmeckt den Kindern der VS Kainach am besten

Im Rahmen des Aktionstages der Bäuerinnen besuchten Monika Hofer und Marianne Lind die zweite Klasse der Volksschule Kainach. Erstmals fand der Aktionstag heuer flächendeckend an allen 19 Volksschulen im Bezirk statt.

Schon einmal selbst Butter hergestellt? Die 16 Kinder der Fuchsklasse – so nennt sich der zweite Jahrgang – der Volksschule Kainach bei Voitsberg können das mit Ja beantworten. Gemeinsam mit den Gemeindebäuerinnen Monika Hofer und Marianne Lind wurde nicht nur über Obst und Gemüse gesprochen, sondern auch Milch solange durch kräftiges Schütteln bearbeitet, bis sie zu Butter geworden ist. „Zulange darf man sie aber auch nicht schütteln, sonst schmeckt es nach Käse“, weiß Volksschüler Alexander. Den Kindern in Kainach dürfte die Zubereitung der Butter aber gelungen sein: „Das ist schon mein viertes oder fünftes Butterbrot mit Schnittlauch“, verkündet Alexander, während der genüsslich in das frisch gebackene Brot mit Aufstrich beißt. Auch frisches Gemüse und Obst, wie Karotten, Gurken oder Äpfel, dürfen die Kinder genießen.

Anlässlich des Weltlandfrauentages (15. Oktober) und des Welternährungstages (16. Oktober) fand am Freitag bereits zum elften Mal der Aktionstag der Bäuerinnen, der heuer unter dem Motto „Vielfalt am Bauernhof“ stand, statt. „Wir sind froh, dass wir heuer erstmals flächendeckend an allen 19 Volksschulen im Bezirk sind. Insgesamt nehmen 28 Klassen mit 458 Schülerinnen und Schülern teil“, erzählt Stephanie Riedler, Fachberaterin bei der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft und Geschäftsführerin der Bäuerinnenorganisation. Mit den Gemeindebäuerinnen wurde über das Leben am Bauernhof und die dort erzeugten Produkte gesprochen. Die Kinder lernten auch für sie neue Obst- und Gemüsesorten kennen, wie die Quitte, und bekamen anhand eines Rahmens mit Bienenwaben die Produktion von Honig erläutert.

1 / 26 Viel Spaß mit den Fotos vom Aktionstag der Bäuerinnen in der 2. Klasse der Volksschule Kainach © Cescutti Robert

Für Bezirksbäuerin Anita Suppanschitz ist es wichtig, dass den Kindern das Thema lebensnah vermittelt wird: „Die Kinder sollen erleben, dass hinter unseren Lebensmitteln Menschen, Wissen, Arbeit und viel Verantwortung stehen.“ Bei der Frage, wie viele Familien der 16 Schülerinnen und Schüler zuhause eine Landwirtschaft haben, zeigen immerhin sechs auf. „Da gibt es natürlich schon viel viel über die landwirtschaftliche Produktion. In urbaneren Gebieten sieht das anders aus“, weiß Suppanschitz.

Plädoyer gegen Lebensmittelverschwendung

Für Volksschuldirektor Christian Offenbacher ist es selbstverständlich, bei den Kindern Bewusstsein für gesundes Essen und dessen Herkunft zu schaffen. „Auch bei der Aktion ,Gesunde Jause‘ sind wir seit Anfang an dabei. Uns ist es wichtig, dass die Kinder wissen, welche Lebensmittel regional und saisonal sind.“ Für ein Plädoyer gegen Lebensmittelverschwendung nimmt sich Markus Kollmann, Obmann der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft, Zeit: „Es ist nicht selbstverständlich, dass unser Tisch immer gut gedeckt ist. Schaut darauf, dass bei euch zuhause kein Essen weggeworfen wird und ihr bei regionalen Produzenten einkauft.“

Steiermarkweit waren in den vergangenen Tagen in der gesamten Steiermark rund 450 Bäuerinnen in 311 Schulen mit 492 Klassen unterwegs, um rund 8580 Schülerinnen und Schülern den Alltag von Bäuerinnen in der Steiermark näher zu bringen.