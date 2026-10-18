Skitouren bis Eislaufen: Das sind die Winterpläne am Dreiländereck

Nach einem Sommer mit 20 Prozent mehr Besucherinnen und Besuchern investiert das Dreiländereck in Lifte und Beschneiung. Montag startet der Saisonkartenvorverkauf.

Am Dreiländereck laufen die Vorbereitungen für den Winter: Neue Steuerungen und Gehänge wurden für die Lifte angeschafft, eine rund 40 Jahre alte Beschneiungspumpe ersetzt. Am 12. Dezember soll die Skisaison beginnen, bereits ab Montag, dem 19. Oktober, können Wintersportlerinnen und -sportler ihre Saisonkarten im Online-Vorverkauf erwerben.

Dass am Dreiländereck wieder in den Betrieb investiert wird, war vor zwei Jahren keineswegs selbstverständlich. Im März 2024 wurde über das Skigebiet ein Insolvenzverfahren eröffnet, die Verbindlichkeiten lagen bei 3,3 Millionen Euro. Es folgten die Suche nach neuen Betreibern und ein Winter ohne Liftbetrieb. Anfang 2025 fand sich mit dem Finkensteiner Unternehmer Andreas Blüm ein neuer Betreiber, der 90 Prozent der Anteile hält. Seither setzt man darauf, das Dreiländereck als Familienberg weiterzuentwickeln – mit Angeboten im Sommer wie im Winter. Der vergangene Sommer brachte jedenfalls mehr Gäste auf den Berg: Die Besucherzahl stieg laut Blüm gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent. Für die Betreiber ein Zeichen, dass das Angebot bei Einheimischen genauso wie bei Urlauberinnen und Urlaubern ankommt.

© KK/Horst Bernhard, Studiohorst Andreas Blüm übernahm den Betrieb und kann sich über 20 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher freuen

Neue Technik für Lifte und Beschneiung

Für den Winter wurden jetzt zwei Liftanlagen mit neuen Steuerungen und Gehängen ausgestattet. Auch bei der Beschneiung wurde nachgebessert: Eine neue, energiesparende Pumpe ersetzt ihre rund 40 Jahre alte Vorgängerin, berichtet Blüm im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Dazu kommen weitere Schneekanonen und erneuerte Leitungen: „Das bedeutet, dass wir damit zukünftig an zwei Stellen gleichzeitig beschneien können“, so Blüm. Bei den Angeboten bleibt der Schwerpunkt auf Familien: „Wir glauben, dass wir mit dem Thema ‚Familienberg‘ am Dreiländereck nicht so falschliegen.“ Auch heuer gibt es für Kinder aus den Gemeinden Arnoldstein, Bad Bleiberg und Finkenstein eine geförderte Skikartenaktion. Unter Sechsjährige fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos, benötigen für einen Skikurs allerdings eine eigene Liftkarte. Im Talbereich ist wieder ein eigenes Kinderland geplant, in dem die jüngsten Wintersportler erste Schwünge erlernen können.

© KK/Region Villach Tourismus Das Dreiländereck will vor allem ein „Familienberg“ sein

Erwachsene zahlen im Online-Vorverkauf heuer ab 19. Oktober 320 Euro für die Saisonkarte, ab 15. November sind es 390 Euro. Neu ist eine vergünstigte Seniorenkarte, die unter der Woche von Montag bis Freitag gilt.

13 Euro für die Skitourennacht

Für Tourengeherinnen und -geher wird künftig ein Infrastrukturbeitrag von 13 Euro pro Skitourennacht eingehoben. Der Kärntner Skipass gilt dafür nicht, in der Dreiländereck-Saisonkarte ist aber auch das Tourenskigehen inkludiert. Los geht es am 17. Dezember, danach sind die Tourennächste jeweils donnerstags von 17 bis 22 Uhr geplant.

© KK/Region Villach Tourismus Die beliebten Skitourennächte wird es auch wieder geben

Auch abseits der Skipisten soll sich am Dreiländereck mehr tun: Neben der Bergstation ist eine Eisfläche vorgesehen, im Tal wird bei ausreichend Naturschnee die Langlaufloipe gespurt. Winterwanderer können Exoskelette ausleihen, die beim Gehen unterstützen, und wer lieber mit der Rodel unterwegs ist, kann samstags bis 21 Uhr an der Talstation seine Runden drehen.