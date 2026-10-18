Sonnblick Observatorium: Vom Wetterturm zum Forschungszentrum

Seit 1886 wird in den Hohen Tauern auf 3106 Metern Seehöhe beobachtet, gemessen und dokumentiert. Messreihen zeigen, wie sich Wetter, Klima und Umwelt verändern.

Es ist November 1886, wenige Wochen nach der Eröffnung des Observatoriums auf 3106 Metern Seehöhe. Ein Südsturm hat die Telefonleitung zerstört, Schnee und Eis verhindern Reparaturen. Sechs Tage lang herrscht am Hohen Sonnblick Funkstille. Im Tal wächst die Sorge um Simon Neumayer, den ersten Wetterbeobachter, der den Winter allein auf dem Gipfel verbringt. Als die Verbindung am 12. November wiederhergestellt ist, gibt Ignaz Rojacher Entwarnung: Neumayer ist wohlauf.

Es ist eine frühe Bewährungsprobe für eine Station unter extremen Bedingungen. 140 Jahre später ist aus dem einsamen Wetterturm ein international vernetztes Forschungszentrum geworden. Den Grundstein legte der technikbegeisterte Bergmann Rojacher (1844 bis 1891), Betreiber des Goldbergbaus im Raurisertal. Er erkannte das Potenzial des Sonnblicks und schlug ihn Julius Hann, Direktor der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien, als Standort vor. Hann setzte sich für Wetterstationen im Hochgebirge ein, da Messungen im Tal und auf niedrigeren Bergen nicht die gewünschten Ergebnisse lieferten.

© Archiv Sonnblickverein Die fast fertige Hochgebirgswetterstation im Sommer 1886 auf dem Hohen Sonnblick auf 3106 Metern

Der Bau war ein Kraftakt: Das hölzerne Unterkunftsgebäude wurde im Tal errichtet, zerlegt und im Sommer 1886 auf den Gipfel transportiert. Dazu kamen ein steinerner Beobachtungsturm, Messinstrumente und eine rund 25 Kilometer lange Telefonleitung nach Rauris. Der Alpenverein finanzierte das Holzhaus, die Österreichische Meteorologische Gesellschaft wesentliche Teile der Ausstattung. Kaiser Franz Joseph I. steuerte 500 Gulden bei. Am 2. September 1886 wurde das Observatorium vor rund 80 Gästen eröffnet.

Einsamkeit, Eis und eine Brautschau

Der erste Winter war hart: Im Oktober 1886 wurden minus 14 Grad gemessen, Neumayer blieb bis zum Frühjahr auf dem Gipfel. Auch sein Nachfolger Peter Lechner verbrachte mehrere Winter allein auf dem Sonnblick. Für eine kuriose Episode sorgte seine Brautschau: Per Zeitungsannonce ließ er sich Fotos schicken und vereinbarte mit einer Auserwählten ein Treffen in Salzburg. Als Erkennungszeichen sollte eine Rose am Hut dienen. Die Frau hielt sich daran, Lechner verzichtete darauf, um sie aus der Distanz zu begutachten. Sie gefiel ihm nicht – er kehrte um und fuhr zurück auf den Berg. Immerhin ersetzte er ihr die Reisekosten.

Nach Rojachers Tod 1891 und dem Ende des Goldbergbaus geriet der Betrieb in finanzielle Schwierigkeiten. Lechner bezahlte zeitweise das Brennholz aus eigener Tasche. 1892 wurde der Sonnblick Verein gegründet, um die Station zu erhalten. Trotz Geldsorgen und Kriegszeiten liefen die Messungen nahezu lückenlos weiter. Nur einmal wurden sie für drei Tage unterbrochen: Nach dem Ersten Weltkrieg fehlten dem Beobachter Lebensmittel und Brennholz. Er musste den Gipfel verlassen, um Nachschub zu holen, und kehrte wenige Tage später zurück.

© Geosphere Austria/Frießenbichler Blick aus der Vogelperspektive auf das Sonnblick Observatorium (rechts) und das Zittelhaus (links)

Ein Gipfel wird zum Klimaarchiv

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war die Versorgung schwierig. Während der Besatzungszeit konnte der Betrieb zeitweise nur durch Versorgungsgüter aufrechterhalten werden, die die US-Luftwaffe abwarf. Eine 1947 errichtete provisorische Materialseilbahn wurde bereits 1949 durch Sturm und Eis zerstört. Erst eine große Spendenaktion ermöglichte den Bau einer dauerhafteren Anlage. Über Jahrzehnte blieb der Transport auf den Gipfel gefährlich. Das offene Transportgefährt, bekannt als „Kisterl“, brachte Menschen und Material über die steile, exponierte Strecke. Wind und Eis machten jede Fahrt zum Risiko.

1 / 3 Drei Köpfe aus den ersten Jahren des Sonnblick Observatoriums (von links): Simon Neumayer, Ignaz Rojacher und Peter Lechner © Archiv Sonnblickverein

Was 1886 mit Temperatur-, Feuchtigkeits- und Windmessungen begann, entwickelte sich zu einem breiten Forschungsprogramm. 1896 kamen Gletschermessungen hinzu, später Untersuchungen zu Schnee, Lawinen, Strahlung und Luftchemie. Heute erforschen Wissenschaftler unter anderem Wolken, Aerosole, Spurengase und Permafrost. Rund 25 wissenschaftliche Einrichtungen arbeiten laut GeoSphere Austria am Sonnblick. Im Rahmen der europäischen Forschungsinfrastruktur Actris dient die Station als Standort für Wolkenvergleichsmessungen.

Am Hohen Sonnblick können wir seit 140 Jahren unter besonderen Bedingungen auf höchstem Niveau in den Bereichen Meteorologie, Umwelt und Klima forschen – weitgehend unbeeinflusst von menschlichen Emissionen. — Andreas Schaffhauser , Wissenschaftlicher Generaldirektor der GeoSphere Austria

Die Höhenlage fernab großer menschlicher Emissionsquellen bietet ideale Bedingungen für die Atmosphärenforschung. Vor allem aber machen die langen Messreihen Veränderungen von Wetter, Klima und Gletschern über Jahrzehnte sichtbar. „Unser Observatorium am Hohen Sonnblick liefert seit 1886 durchgehend Daten über Wetter, Klima und Gletscher – und damit weltweit einzigartige Datenreihen in dieser Höhenlage“, sagt Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor der GeoSphere Austria.

© APA/Hermann Scheer Die heutige Seilbahn zum Sonnblick Observatorium wurde am 20. November 2018 offiziell in Betrieb genommen und ersetzte die alte Materialseilbahn, das sogenannte „Kisterl“

Wissen für kommende Generationen

Ausgerechnet jener Ort, an dem Klimaveränderungen dokumentiert werden, ist selbst von ihren Folgen betroffen. Anfang der 2000er-Jahre gefährdeten tauender Permafrost und Erosion das Observatorium und das benachbarte Zittelhaus. Zwischen 2003 und 2005 wurde der Gipfel gesichert: 39 Daueranker wurden bis zu zehn Meter tief im Fels verankert, Risse und Klüfte mit Beton verfüllt. 2018 ging eine neue Materialseilbahn in Betrieb. Sie ist windstabiler als das alte „Kisterl“ und dient der Versorgung des Observatoriums. Auf 3106 Metern Seehöhe ist es Österreichs höchstgelegene Wetterstation und zugleich die höchstgelegene dauerhaft bemannte Wetterstation Europas. Das Team ist ganzjährig vor Ort, betreut die Messgeräte und wartet die Infrastruktur, damit die Daten zuverlässig bleiben.

© Hermann Scheer Das aktuelle Team des Sonnblick Observatoriums um Leiter Christian Maier

140 Jahre nach der Eröffnung liegt der Wert des Sonnblicks vor allem in den Messdaten, die über Generationen gesammelt wurden. Elke Ludewig, Bereichsdirektorin für Meteorologie und Regionalstellen der GeoSphere Austria, betont die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und der Weiterentwicklung des Forschungsstandorts. „Vor 140 Jahren war der Bau des Observatoriums eine außergewöhnliche Pionierleistung. Heute ist es unsere Verantwortung, diese einzigartigen Messreihen fortzuführen und das Sonnblick Observatorium als internationalen Forschungsstandort für kommende Generationen weiterzuentwickeln“, sagt Schaffhauser abschließend.