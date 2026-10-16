Die besten Striezel des Landes kommen aus der Oststeiermark

Auch heuer wurde wieder eifrig verkostet: Der Landessieg geht an Monika Sommer aus Buch-St. Magdalena, weiters wurde die Fachschule Vorau mit Gold ausgezeichnet.

Monika und Bernhard Sommer freuen sich mit Tochter Anna über den Landessieg mit dem „Weizenstriezel“

Wer ist der fluffigste Striezel im ganzen Land? Diese Frage stellte sich auch heuer wieder eine sechsköpfige Jury bei der Striezelprämierung der Landwirtschaftskammer Steiermark. 84 Exemplare wurden verkostet, 19 Betriebe prämiert. Rechtzeitig vor der Striezel-Hochsaison zu Allerheiligen stehen die Gewinnerinnen und Gewinner nun fest.

Der Landessieg geht an Monika Sommer aus Jungberg (Buch-St. Magdalena) und damit an keine Unbekannte, ist es doch bereits Sommers vierter Landessieg. Ihr Geheimrezept? „Bestes Mehl, Eier vom eigenen Hof und Milch vom Nachbarsbauern sind die Grundlagen meines Striezels. Er ist flaumig und luftig-leicht, hat eine goldbraune Oberfläche, die ein schöner Kontrast zum Hagelzucker ist. Alles zusammen gibt meinen Striezeln das delikate und feine Aroma. Auf unserem Frühstückstisch fehlt niemals unser Striezel“, verrät die leidenschaftliche Seminarbäuerin und Direktvermarkterin.

Auch die Fachschule Vorau durfte sich über eine Goldmedaille freuen.