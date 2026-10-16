Bruckmoos-Speicherteich: Gerüchte um großes Loch stimmen nicht

Das heurige Prestigeprojekt der Planai-Bahnen müsse wieder ausgelassen werden, hieß es. Es habe zwar ein Leck gegeben, das wurde aber bereits vorher behoben, beruhigt der Planai-Chef.

Mit allerlei Politprominenz und Presse wurde am 1. Oktober das neue große Bauprojekt der Planai-Bahnen, der Bruckmoos-Speicherteich, eröffnet (wir berichteten). In sechs Monaten Bauzeit wurde er von 80.000 auf 200.000 Kubikmeter Fassungsvolumen erweitert, um trotz der herrschenden Trockenheit die Pisten auf der Planai beschneien zu können. 21 Tage brauche es nun, bis er vollgelaufen ist, erklärte Planai-Chef Peter Weichbold im Vorfeld.

Nun macht ein Gerücht die Runde: Der Teich soll ein großes Loch haben, das bereits eingelaufene Wasser müsse wieder ausgelassen werden. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung beruhigt Weichbold: „An dem Gerücht ist nichts dran. Wir hatten noch vor der Eröffnung bei der Notentleerleitung, also nicht einmal bei der Füllleitung selbst, ein Leck. Das wurde gefunden und das ist schon wieder geschlossen. Vorher hätten wir den Teich gar nicht in Betrieb nehmen dürfen.“

1 / 2 Ein Teil des Wassers ist Mitte Oktober bereits eingelassen © Planai

Um die 70.000 Kubikmeter Wasser sind mittlerweile bereits geflossen, gibt Weichbold eine grobe Schätzung vor: „Damit könnten wir schon in den Beschneiungsbetrieb gehen.“ Geplant war, Mitte bis Ende Oktober zu starten. Das warme Herbstwetter macht den Planai-Bahnen aber jetzt einen Strich durch die Rechnung: „Die Wettervorhersage ist nicht sehr gut. Aber wenn es erst im November ist, dann eben erst im November“, schließt der Geschäftsführer.