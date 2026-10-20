Das neue „Naturerlebnis“ in der Voitsberger Innenstadt

Anita Wieser residiert mit ihren Bioprodukten und der Iris-Analyse mittlerweile in einem kleinen, feinen Geschäft direkt am Voitsberger Hauptplatz.

Das Natur- und Feinkostgeschäft „Das Naturerlebnis“ gibt es schon seit elf Jahren, Mitte September 2026 ist Inhaberin Anita Wieser aber wieder umgezogen. Die neue Adresse Hauptplatz 48, gleich neben der „Passage zur alten Feuerwehr“, bietet zwar mit knapp 50 Quadratmetern eine etwas kleinere Geschäftsfläche als bisher, für die Inhaberin ist es aber der ideale Standort. „Ich biete hier von Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und Drogerieware mit biologischer Herkunft ein breites Spektrum an.“ Das Sortiment reicht von Tees und Gewürzen bis zu Säften, Ölen und Reinigungsmitteln. „Bei Bedarf stelle ich auch gerne spezielle Geschenkskörbe in jeder Preisklasse zusammen.“

Die 53-jährige Voitsbergerin ist gelernte Drogistin und freut sich mittlerweile über Kundschaft, die auch weit über die Steiermark hinausgeht. Als ausgebildete diplomierte Iridologin – sie bietet Iris-Analysen an – ist sie auch in diesem Bereich ausgezeichnet gebucht. „Die Iris-Analysen, die ich nach meiner zusätzlichen Ausbildung seit zweieinhalb Jahren anbiete, sind eine großartige Ergänzung zu meinem Produktangebot. Ich freue mich, wenn ich Menschen helfen kann“, sagt sie.

1 / 7 Anita Wieser von „Naturerlebnis“ © KLZ / Robert Preis

Anita Wieser ist verheiratet und hat zwei Kinder und verbringt abseits ihres Geschäftslebens auch am liebsten Zeit mit ihrer Familie. Beim Spazierengehen mit dem Hund und sportlichen Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Schitourengehen entspannt sie sich. Eine besondere Leidenschaft von ihr ist aber das Suchen alter Rezepte. „Mich interessiert es einfach, wie gewisse Inhaltsstoffe, die die Natur bietet, auf den Menschen wirken.“ Ein gesunder Lebensstil steht also nicht nur in ihrem Geschäft im Mittelpunkt, sondern auch bei ihr selbst. „Mein Ziel ist es, die Menschen ganzheitlich zu unterstützen – mit traditionellem Drogistenwissen und durch die Iris-Analysen.“