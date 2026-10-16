Keine einzige steirische Schule hat sich zum Pilotprojekt der sechsjährigen Volksschule gemeldet. Für den Bildungsminister ist das ein Rückschlag.

Christoph Wiederkehr holte rhetorisch gleich das ganze große Besteck heraus. Als „Frage der Chancengerechtigkeit“ bezeichnete der Bildungsminister von den Neos, der sonst für seinen ruhigen und sachlichen Tonfall bekannt ist, das Pilotprojekt der sechsjährigen Volksschule. In der Steiermark teilt man diese Einschätzung dennoch nicht. Denn: Die Bildungsdirektion lässt wissen: „Es gab Überlegungen von zwei Schulen, an dem Pilotversuch teilzunehmen“. Dazu gekommen ist es schließlich aber nicht.

Ein Rückschlag für den Bildungsminister. Er hat sich als Ziel gesetzt, dass sein Konzept der sechsjährigen Volksschule im Schuljahr 2027/28 zunächst an mindestens fünf ausgewählten Standorten in wenigstens drei Bundesländern freiwillig erprobt werden soll.

Die Steiermark schert aus

Aus der Bildungsdirektion wird darauf verwiesen, dass die Schulen, die das Projekt zunächst prüften und letztlich doch einen Rückzieher machten, nicht genannt werden möchten. Außerdem heißt es: Aufgrund schulautonomer Entscheidungsprozesse sind die Schulen wieder davon abgerückt.

Gerade in der ersten Phase des Pilotversuches sei das Thema emotional, schwierig und für viele Standorte nicht ganz übersichtlich. Um teilzunehmen, braucht es mehrere Befürworter – darunter Lehrerkollegium, Direktion und Elternverein. In der Steiermark konnte sich kein Schulstandort samt Stakeholdern zu einem „Ja“ zum Pilotprojekt durchringen.

Wer nimmt am Pilotprojekt teil?

Wiederkehr muss nun also hoffen, in anderen Bundesländern fündig zu werden. Sein Argument für die längere Volksschule: Eine spätere Trennung der Kinder führe zu besseren Leistungen und größeren Chancen für sozial schwache Schülerinnen und Schüler. Eine IHS-Studie lieferte den Unterbau für die Idee. Darin steht nämlich: Werden Kinder früher in leistungsmäßig getrennten Schultypen unterrichtet, steigt die Gefahr, dass sozialschwache Schülerinnen und Schüler das Bildungssystem früher verlassen. In gemeinsam geführten Systemen profitieren hingegen leistungsschwächere oder sozial benachteiligte Kinder von stärkeren Mitschülerinnen, die als Rollenvorbilder wirken und Motivation sowie Lernfortschritt anregen.

Kritiker gibt es am Projekt aber auch, das beweist letztlich die Nichtmeldung der steirischen Schulen. Der sozialdemokratische Gewerkschafter Florian Gollowitsch hat vor einem Monat in der „Kleinen Zeitung“ angemerkt, dass der Versuch auch Baustellen aufmache. „Zwei zusätzliche Jahrgänge bedeuten mehr Räume, mehr Personal, zusätzlichen Fachunterricht und mehr Betreuungsbedarf“, so Gollowitsch in seinem Gastbeitrag. Gerade kleinere Schulstandorte könnten dadurch vor erhebliche Herausforderungen gestellt werden.

Auch bezüglich des Nutzens ist sich Gollowitsch unsicher. „Eine sechsjährige Volksschule kann funktionieren – aber nur, wenn dafür ausreichend Ressourcen und tragfähige Konzepte zur Verfügung stehen“. Ansonsten laufe man Gefahr, dass sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Schüler nicht ausreichend gefördert würden.