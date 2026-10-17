Warum dieses märchenhafte Anwesen zum Verkauf steht

Nach 36 Jahren trennt sich Märchenerzähler Folke Tegetthoff von seinem beeindruckenden Anwesen in der Südsteiermark. Anfang 2027 wandert er nach Indien aus.

Märchenhaft in mehrerlei Hinsicht ist ein Anwesen in der Südsteiermark, das einen neuen Besitzer sucht. Nicht nur aufgrund seiner Lage, Größe und Beschaffenheit, sondern auch wegen des Verkäufers. Handelt es sich doch um niemand geringeren als Folke Tegetthoff. Der bekannte steirische Märchenerzähler hat beschlossen, sich von seinem beeindruckenden Domizil in St. Georgen an der Stiefing zu trennen.

Auf der Webseite von Spiegelfeld Immobilien wird es als „Land- und Wohnsitz ohne Gleichen“ beworben. Mit einer Grundstücksgröße von rund 7600 Quadratmetern und einer Wohnfläche von knapp 500 Quadratmetern auf drei Stockwerken kann man das wohl so stehen lassen. Untermauert wird das mit zahlreichen Bildern des geschichtsträchtigen Gebäudes und des dazugehörigen Gartens.

1 / 16 Astrid und Folke Tegetthof im Garten ihres Anwesens in der Südsteiermark © Oliver Wolf

Ehemalige Klosterschule

Vor 36 Jahren hatte Tegetthoff die ehemalige Klosterschule der Schulschwestern erworben und zog mit seiner Familie ein. Im Lauf der Jahre ließ er die historische Bausubstanz behutsam modernisieren. Der Kleinen Zeitung – und vielen anderen Gästen – gewährte der Schriftsteller regelmäßig Einblicke in sein Refugium und geriet dabei stets aufs Neue ins Schwärmen.

Dass er sich nun dennoch davon trennt, liegt an Indien. Das asiatische Land hat es Tegetthoff und seiner Frau Astrid bereits seit vielen Jahren angetan. „Wir waren schon 19 Mal dort und haben das Land und seine Leute lieben gelernt“, erzählt Tegetthoff. Warum, lässt sich bei der Lektüre seines neuesten Buches mit dem Titel „Indien in 65 Geschichten“ erahnen. Darin entführt der begnadete Geschichtenerzähler seine Leser in eine Welt voller Mythen, Begegnungen und tiefer Erfahrungen.

© Vishnu Shadhi Indien ist Folke Tegetthoffs Sehnsuchtsland

Umzug mit kleinem Gepäck

Er und seine Frau werden schon bald einen Gutteil ihres Lebens in dieser Welt verbringen. Anfang 2027 übersiedelt das Ehepaar Tegetthoff nach Kerala, ganz im Südwesten Indiens. Dort haben sie sich in einem ruhigen Fischerdorf ein Haus gekauft, das gerade renoviert wird. Wobei übersiedeln der falsche Ausdruck ist. „Bis auf ein paar persönliche Sachen nehmen wir nichts aus unserem Haus in St. Georgen mit“, so Tegetthoff.

Sollte es bis zum Abflug nach Indien nicht verkauft sein, ändert das nichts an seinen Plänen. „Es gab schon mehrere Interessenten, bis jetzt hat es aber noch nicht gepasst. Wir wollen jemanden finden, der wie wir den Geist dieses Hauses zu schätzen weiß.“ Zu schätzen weiß Tegetthoff auch, was ihn in Indien erwartet: „Uns fasziniert, dass dort im Gegensatz zum dekadenten Westen alles auf das pure Leben reduziert ist.“

Tageweise in Österreich

Ganz abbrechen wird er die Brücken dorthin freilich nicht. Piran bleibt als Wohnsitz für die Sommermonate erhalten. Auch nach Österreich werde er immer wieder aus privaten und beruflichen Gründen zurückkehren. „Meine Arbeit geht weiter, ich bin nun aber in einem Alter, in dem ich sie auf mich zukommen lassen kann“, so der 72-Jährige, der schon bald im Fernsehen zu sehen ist. Am Freitag, dem 23. Oktober, wird in der Sendung „Studio 2“ um 17.40 Uhr in ORF 2 ein Interview von Tegetthoff mit dem indischen Botschafter in Österreich ausgestrahlt.