Grazer Fröbelpark wird umgebaut: Das wird neu, das bleibt

„Mehr Platz zum Zusammenkommen“ soll es laut Stadt Graz künftig im Fröbelpark in Lend geben. Der Park wird derzeit revitalisiert.

Die Revitalisierung des beliebten Fröbelparks in Lend schreitet planmäßig voran. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit Projektleiter Matthias Peinknoll von der Grünraumabteilung, Anton Reiß und Matthias Grassl

Seit einem Monat wird im Grazer Fröbelpark gewerkelt: Der beliebte Park im dicht verbauten Bezirk Lend bekommt neue Wege, zusätzliche Bäume und zwei neue Pergolas, die neue Treffpunkte innerhalb der Grünanlage schaffen. In die Gestaltung fließen Wünsche aus dem Stadtteilleitbild Lend ein, das in den vergangenen Jahren entstanden ist.

In seinen Grundzügen bleibt der Park erhalten: Das Blumenrondo gehört genauso dazu wie großzügige Flächen für unterschiedliche Nutzungen – zum Spielen, Bewegen, Ausruhen oder für gemeinsame Aktivitäten. Bei der Revitalisierung wird deshalb besonders darauf geachtet, den vertrauten Charakter zu erhalten und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Ein Wunsch war es aber auch, mehr Sicherheit durch bessere Sichtbeziehungen zu schaffen – so wurde etwa eine Hecke entfernt. Der Park ist dadurch besser einsehbar und wirkt bereits jetzt deutlich größer.

Überfällige Sanierung

„Mit der längst überfälligen Sanierung bekommt der Fröbelpark barrierefreie Wege, besser einsehbare Bereiche und mehr Platz zum Verweilen“, fasst Projektleiter Matthias Preinknoll von der städtischen Grünraumabteilung zusammen. Man verwende bestehende Materialien weiter: So werden die ursprünglichen Bänke von der Holding Graz aufgearbeitet und anschließend wieder im Park aufgestellt. Jene Stainzerplatten, die man wegen Stolperstellen entfernen musste, werden unter den neuen Pergolas eingesetzt.

„Wir erhalten, was die Menschen an ihrem Park lieben, und ergänzen, was sie sich wünschen“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Was sie besonders freut: dass die schon im letzten Jahr aufgestellte Ritterburg am sanierten inklusiven Spielplatz so intensiv genutzt wird. Und: Trotzdem sei bisher nichts mutwillig beschädigt worden.

Linie 8 soll bis zum Fröbelpark fahren

Erreichbar soll der Park künftig auch per Straßenbahn sein: über die neue Linie 8, die im Norden via Lendplatz bis zum Fröbelpark geführt wird. Bis wann es soweit ist, ist aufgrund der Budgetnöte der Stadt Graz aber noch offen.