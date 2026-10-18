20 Jahre Racers: Große Feier und ein Generationenwechsel

Mit Geschäftspartnern, Wegbegleitern, Freunden und Stammgästen feierte das Villacher Racers zwei Tage lang sein Jubiläum. Dabei wurde auch ein Generationenwechsel verkündet.

20 Jahre nach der Eröffnung wurde im Racers in der Villacher Maria-Gailer-Straße nicht nur auf die Vergangenheit angestoßen. Bei den Jubiläumsfeiern am Freitag und Samstag gab Betreiber Andreas Kulle auch bekannt, dass sein Sohn Oliver die Führung des Lokals übernehmen wird. Damit steht dem Familienbetrieb ein Generationenwechsel bevor.

Der Freitag gehörte jenen, die das Racers über zwei Jahrzehnte begleitet haben. Geschäftspartner, Lieferanten und Wegbegleiter waren eingeladen, um mit der Familie Kulle auf die gemeinsame Geschichte zurückzublicken. Und die fiel erfolgreich und kurios aus. Kulle erzählte vom Schlangenbiss seines Pizzakochs, von den Herausforderungen während der Pandemie und der Evakuierung wegen eines vermeintlichen Bombenfunds in einem Auto im gegenüberliegenden ÖAMTC-Stützpunkt. Die dienstälteste Mitarbeiterin wurde stellvertretend für alle Mitarbeitenden auf die Bühne geholt. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden.

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Am Samstag rückten die treuen Gäste in den Mittelpunkt. Bei einem Flying Buffet, Livemusik und Getränkepreisen wie im Eröffnungsjahr 2006 wurde ausgelassen gefeiert. „Danke an alle, die uns über die Jahre begleitet, mit uns gefeiert und das Racers zu dem gemacht haben, was es heute ist“, sagte Kulle.

Aus einem Wäschegeschäft wurde ein Kultlokal

Dass sich das Racers zu einer festen Adresse entwickelt hat, war anfangs keineswegs selbstverständlich. Wo heute Burger und Pizza serviert werden, befand sich einst ein Unterwäschegeschäft. Kulle wollte den Standort unbedingt und ließ sich von anfänglichen Absagen nicht abschrecken. An seinem 40. Geburtstag unterschrieb er den Mietvertrag, 2006 öffnete das Restaurant.

Seither wurde stetig investiert. Ein Wintergarten schuf zusätzliche Plätze, im Herbst 2024 wurden die Sanitäranlagen um 260.000 Euro erneuert. Kulle hält zudem an einem Grundsatz fest: Das Racers hat täglich geöffnet. Heute beschäftigt der Betrieb 42 Mitarbeiter, einige sind seit der Eröffnung dabei.

© Markus Traussnig Seit 2017 arbeitet Vater Andreas Kulle mit Sohn Oliver zusammen, zum Jubiläum soll das Lokal übergeben werden

Mit der angekündigten Übergabe an Oliver beginnt nun ein neues Kapitel. Er arbeitet seit 2017 im Unternehmen und hat unter anderem die Digitalisierung vorangetrieben. Der Familienbetrieb soll in die nächste Generation geführt werden und eigenständig bleiben.