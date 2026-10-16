Opposition schießt aus allen Rohren gegen Kürzungen im Landesbudget

Dringliche Anfragen und eine Aktuelle Stunde zu Personaleinsparungen bei Spitälern: Die Budgetrede von Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) wird zum Auftakt für den heißen Herbst.

Im zweiten Jahr seiner Amtszeit ist diese Erfahrung für Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), den Quereinsteiger als Finanzlandesrat, wohl längst auch schon eine Routine: Alle reden vom Sparen. Wird dann aber im Landesbudget gekürzt, folgt sogleich der Protest. So ist es auch in diesen Wochen nach der Präsentation des Landesbudgetentwurfs für 2027. Und so wird der nächste Dienstag nicht nur der Tag von Ehrenhöfers großer Budgetrede, sondern es wird ein Großkampftag der Opposition, die sich gegen die bekannt gewordenen Kürzungen stemmt.

Aufreger: Musikschulen, Sport und Tourismus

Die Dringlichen Anfragen von SPÖ und Grünen zu den Kürzungen bei den Musikschulen und den Zehn-Prozent-Einsparungen im Sport sind ja – wie berichtet – längst eingereicht. Die Neos starten außerdem eine Befragung von Landesrat Stefan Hermann (FPÖ), warum das Musikschulgesetz immer noch nicht vorliegt. Die Roten wollen ihn in ihrer Dringlichen wegen des „Vertrauensbruchs gegenüber den steirischen Gemeinden und Gefährdung der musikalischen Bildung“ unter Druck bringen. Auch die Grünen nehmen den Sportreferenten und Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) durchaus polemisch ins Visier. Sie orten ein „Budgetversagen auf dem Rücken unserer Kinder, der Eltern und Sportvereine“. Auch wegen der geplanten Erhöhung der Nächtigungsabgabe von 2,50 auf 4,90 Euro will der grüne Tourismussprecher Lambert Schönleitner Kunasek befragen: „Warum hat Kunasek als Landeshauptmann und Tourismusreferent diese Erhöhung derart unprofessionell, unabgestimmt und unverhältnismäßig durchgeboxt?“

© Klz / Stefan Pajman Seit die Landesregierung das Budget 2027 präsentiert hat, verstummen die Kritiker nicht mehr

Aktuelle Stunde zu Einsparungen bei Spitälern

Die KPÖ hat schließlich nun auch noch eine Aktuelle Stunde einberufen, um den Scheinwerfer auf ein anderes heikles Feld zu richten. Bei den steirischen Fondskrankenanstalten sollen rund 30 Millionen Euro gekürzt werden. Für die ohnehin angespannte Situation in den Spitälern wäre das fatal. Schon jetzt kämpfen viele Einrichtungen mit Personalmangel, hoher Arbeitsbelastung und fehlenden Fachkräften, schlägt Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler Alarm: „Während immer mehr Menschen auf eine verlässliche Gesundheitsversorgung angewiesen sind, dreht die blau-schwarze Landesregierung den Spitälern den Geldhahn zu. Von den vollmundigen Wahlversprechen der FPÖ, das Gesundheitswesen, aber vor allem die Krankenhäuser zu stärken und aufrechtzuerhalten, ist nun endgültig nichts mehr übrig geblieben.“

Im Umfeld der Landtagssitzung sind Demos zu erwarten

Mit der Budgetrede startet also der heiße politische Herbst im Land. KPÖ und Grüne versuchen ja mit „Steiermark retten“ im Hintergrund eine Wiederbelebung des einst so breiten Protests der „Plattform 25“ zu schaffen. Vor 15 Jahren haben ja von Kürzungen betroffene Vereine und Aktivbürger den Widerstand gegen den Sparkurs im Land mit Demos auf der Straße sichtbar gemacht und einen Kahlschlag verhindert. Mit Gerhard Zückert ist einer der einstigen Wortführer der Plattform 25 auch wieder als Sprecher der neuen Initiative aktiv. Der Landtag am Dienstag wird wohl auch wieder ein Anlass für Straßendemos sein. Sollte die Gesprächsrunde bei Landesrat Hermann zu den Musikschulen am Montag keine Lösung bringen, könnten wohl auch Musikanten der Politik den Marsch blasen.