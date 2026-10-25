Landjugend: „Es dreht sich nicht alles nur um Alkohol“

Wie schaut die Landjugend heute im Vergleich zu vor 20 oder 30 Jahren aus?

Jakob Kohlweiß: Die Struktur hat sich geändert. Es sind weniger Leute dabei, die direkt aus der Landwirtschaft kommen, jedoch ist sie immer noch ein wichtiger Part der Landjugend. Nach wie vor kann man sich bei Bewerben im Sensenmähen oder Pflügen messen. Neben der Landwirtschaft haben wir mittlerweile viele andere Schwerpunkte, unter anderem Allgemeinbildung oder Sport und Gesellschaft.