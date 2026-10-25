Landjugend: „Es dreht sich nicht alles nur um Alkohol“
Jakob Kohlweiß, Bezirksobmann der Landjugend Villach, spricht über den Wandel der Landjugend, gesellschaftliche Vorurteile und die Herausforderungen für Vereine.
Wie schaut die Landjugend heute im Vergleich zu vor 20 oder 30 Jahren aus?
Jakob Kohlweiß: Die Struktur hat sich geändert. Es sind weniger Leute dabei, die direkt aus der Landwirtschaft kommen, jedoch ist sie immer noch ein wichtiger Part der Landjugend. Nach wie vor kann man sich bei Bewerben im Sensenmähen oder Pflügen messen. Neben der Landwirtschaft haben wir mittlerweile viele andere Schwerpunkte, unter anderem Allgemeinbildung oder Sport und Gesellschaft.
Hat sich der Begriff „Tradition“ für junge Menschen verändert?
Ich glaube, der Grundgedanke ist gleichgeblieben. Kirchtage oder Erntedankfeste gibt es schon lange, deswegen sind es Traditionen. Ich glaube, dass solche Traditionen für Jugendliche heute wieder viel wichtiger sind als vielleicht noch vor zehn Jahren.
Zur Person
Jakob Kohlweiß (23) aus Feld am See ist seit 2023 Bezirksobmann der Landjugend Villach. Aufgewachsen auf einer Landwirtschaft wurde er früh Mitglied der Landjugend Arriach. Beruflich ist er als Käsemeister bei der Kaslabn Nockberge tätig. Berufsbegleitend studiert er Agrarbildung und Beratung an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien.
Jugendliche haben Hunderte Kontakte in sozialen Medien und fühlen sich trotzdem einsam. Kann die Landjugend dem entgegenwirken?
Ja, auf alle Fälle. Man kommt in eine Gruppe hinein und wird so gut wie möglich integriert. Man kann sich dort weiterentwickeln und seine Persönlichkeit entfalten. Man wächst in einem Umfeld auf, wo man aufeinander schaut und Werte vermittelt werden. Man kann einfach sein, wie man ist und findet Freunde fürs Leben.
Wie offen ist die Landjugend gegenüber Jugendlichen, die neu in eine Gemeinde ziehen oder einen anderen kulturellen Hintergrund haben?
Natürlich gibt es da die klassischen Barrieren. Aber wenn man beispielsweise zu einer Probe kommt, wird man aufgenommen und ist sofort mit dabei. Es ist egal, woher man kommt oder woran man glaubt, jeder ist willkommen.
Welche Vorurteile gegenüber der Landjugend ärgern Sie besonders?
Das Vorurteil, dass sich alles nur um Alkohol dreht und wir sonst nichts tun. Das finde ich schlimm, weil es überhaupt nicht stimmt. Natürlich wird auch Alkohol konsumiert. Das ist auch ein Alter, in dem Jugendliche zum ersten Mal mit Alkohol in Kontakt kommen. Ich bin überzeugt, dass das bei uns in einem geregelten Umfeld passiert, in dem jeder auf den anderen schaut und gewisse Grenzen und Regeln gelten. Niemand fährt bei uns betrunken mit dem Auto.
Gibt es bei euch Konflikte wegen unterschiedlicher politischer Einstellungen?
Wir sind ein überparteilicher Verein, das ist wichtig zu betonen. Es wird über gewisse Dinge diskutiert, aber jeder darf seine Meinung haben. Wir versuchen auch politische Vereinnahmungen zu verhindern. Bei uns sind alle Parteien eingeladen, wenn wir Veranstaltungen machen.
In Afritz/Feld am See wurde sogar eine neue Landjugend gegründet. Wie kam es dazu?
Wir hatten gehört, dass einige Jugendliche gerne etwas machen würden. Also haben wir kurzfristig eine Informationsveranstaltung organisiert, um zu schauen, ob Bedarf besteht. Der Andrang war wirklich groß. Mittlerweile sind es 28 Mitglieder. Innerhalb eines halben Jahres wurden vier Veranstaltungen organisiert, sind schon mehrmals aufgetreten und haben dabei begeistert ihr neu erlerntes volkstänzerisches Können unter Beweis gestellt. Das ist eine große gemeinschaftliche Leistung.
Im Sommer wurde neu gegründet
Haben Jugendliche heute noch genügend Zeit, sich in einem Verein zu engagieren?
Ja, auf alle Fälle, wobei es so ist, wie wahrscheinlich in jedem Verein. Einige wenden viel Zeit auf, andere etwas weniger. Natürlich haben heute alle schon früh Verpflichtungen, sei es durch die Ausbildung, die Familie oder andere persönliche Dinge. Wahrscheinlich war es aber auch früher schon so, dass sich einige mehr und andere weniger engagieren können oder wollen.
Wie nutzt ihr soziale Medien, um neue Mitglieder zu gewinnen?
Soziale Medien sind essenziell. Wir plakatieren zwar auch noch, aber die Werbung funktioniert hauptsächlich über soziale Medien. Man kennt die lustigen Videos auf Instagram, die Reichweite generieren. Wir begleiten unsere Projekte, Veranstaltungen und Proben und zeigen, was wir tun. So sehen andere Jugendliche, wie aktiv wir sind. Das hilft auch dabei, neue Mitglieder zu gewinnen.