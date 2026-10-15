Grazer Bub von Streife am Weg zu Unfall erfasst und schwer verletzt

Polizistin eilte zu Straßenbahnunfall in der Waagner-Biro-Straße, als ein Bub auf die Straße trat und vom Einsatzwagen erfasst wurde.

Kurz nach dem Grazer Straßenbahnunfall in der Waagner-Biro-Straße am Donnerstag kam es zu einem Unglück, bei dem ein Achtjähriger schwer verletzt wurde und an der LKH-Uniklinik sofort operiert werden musste. Er war ausgerechnet von einem Polizeiauto erfasst worden.

Gelenkt hat es eine Polizistin (21), die mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Tramunfall unterwegs war. Als sie über die Kreuzung fuhr, ging ein achtjähriger Schüler – laut Polizei bei Rot – über die Straße. Der Bub wurde vom Einsatzfahrzeug mit der rechten Vorderseite erfasst und auf den Gehsteig geschleudert.

Der Achtjährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie der LKH-Uniklinik gebracht.

Laut Zeugenaussagen hatte der Bub noch mit anderen an der Ampel gewartet.

Erst am Vorabend war ein Rotkreuz-Fahrzeug im Einsatz auf der Gürtelturmkreuzung mit dem Auto einer Grazerin zusammengestoßen. Die Frau überlebte nicht.