20 Millionen bis Jahresende: Noch eine Chance für den Heizungstausch

Bis Jahresende gibt es noch einmal rund 20 Millionen Euro für den Kesseltausch. Die Registrierung startet am 2. November. Ein Wegweiser zur Förderung und wie es dann 2027 weitergeht.

Raus aus Öl und Gas, heißt es in Österreich seit Jänner 2020. Die damalige türkis-grüne Bundesregierung legte sich fest, dass fossile Heizungen vollständig ausgetauscht werden sollen. Seit Mitte 2022 sank die Zahl der Ölheizungen in Österreich von 550.000 auf derzeit rund 440.000, bei Gas ging der Bestand von einer Million auf 840.000 zurück, lauten aktuelle Zahlen des Biomasseverbandes.

Bei der Sanierungsoffensive 2026 („Saubere Heizung für alle“) waren die Fördermittel, 360 Millionen Euro, für den Kesseltausch bereits im Juli ausgeschöpft. Doch mit 2. November kommt es zur Neuauflage der Förderaktion für den Heizungstausch in Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäusern. Dafür werden Rückflüsse aus stornierten Projekten, nicht umgesetzten Vorhaben und verfallenen Registrierungen erneut eingesetzt. Bis Jahresende werden rund 20 Millionen Euro erwartet, teilte das Umweltministerium mit.