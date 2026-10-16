Willkommen Österreich führt die steirische Vizelandeshauptfrau Manuela Khom als schmatzendes „Schleckermäulchen“ vor. Die ÖVP-Chefin kontert humorvoll mit viel Biss und Schaumbecher.

„Ich kenne Manuela Khom persönlich. Sie ist ein Schleckermäulchen, ein Schokotiger“, moderierte Dirk Stermann in der ORF-Dienstagnacht bei Willkommen Österreich einen Ausschnitt von der Budgetpressekonferenz des Landes Steiermark an. Kurz vor ihrem Auftritt an der Seite von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) habe sich Khom noch rasch eine Mozartkugel in den Mund gesteckt. Und schon sieht man eine – wohl im Maschek-Stil hinterhältig synchronisierte – laut schmatzende steirische ÖVP-Chefin auf dem Schirm.

Khom nimmt es mit Humor, gibt zu, dass sie Süßes liebt, und setzt auf Facebook zum Schaumbecher-Konter an. Keineswegs habe sie sich eine Mozartkugel in den Mund gesteckt: „Wir haben in der Steiermark nämlich sehr gute Schokolade.“ Und dann verrät sie eben noch ihre Leibspeis‘, wenn es um Süßigkeiten geht: Mit einem herzhaften Biss in ein „Schaumhäferl“. Aber sehen Sie selbst.

Auch Drexler war schon ein Star bei Willkommen Österreich

Es ist freilich nicht das erste Mal, dass Landespolitiker in der Sendung von Christoph Grissemann und Dirk Stermann zum Handkuss kommen. Legendär ist auch das Video vom ersten Bieranstich des damals frisch gebackenen Landeshauptmannes Christopher Drexler (ÖVP) beim Aufsteirern. Sagen wir es einmal so: Der Hopfensaft schäumte nicht gleich nach dem ersten Hammerschlag (hier geht es zum Artikel mit dem Video).

© APA/Erwin Scheriau Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler (ÖVP), und die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) beim Aufsteirern-Bieranstich 2022

Khom hatte keine Schoko im Mund

Die Kleine Zeitung hat natürlich auch die ganze Wahrheit zu Khoms „Mozartkugel-Gate“ in Erfahrung gebracht. Sie lutschte weder an einer Mozartkugel, noch an steirischer Schokolade. Sie hatte schlicht ein Hustenzuckerl im Mund. In der Burg kann man jedenfalls über den Clip gut schmunzeln und ist schon ein wenig gespannt, ob Khoms Konter es auch in die nächste Sendung von Willkommen Österreich schafft.