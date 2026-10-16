Die Mozartgemeinde Klagenfurt setzt in ihrer neuen Saison auf musikalische Vielfalt und starke Bezüge zu Kärnten. Die sechs Konzertabende werden mit einer Uraufführung von Wolfgang Liebhart eröffnet.

„Meint ihr … die Menschen wollen Krieg?“ Mit dieser Frage eröffnet die Mozartgemeinde Klagenfurt am 21. Oktober ihre neue Saison. Der Kärntner Komponist Wolfgang Liebhart verwebt in seinem neuen Werk, das an diesem Abend uraufgeführt wird, Musik mit Lyrik von Bernhard Kraut. Die Rezitation übernimmt Maximilian Achatz, begleitet von Benedict Ziervogel am Kontrabass und Erwin Kropfitsch am Klavier. Ergänzt wird das Programm durch weitere Klavierstücke von Liebhart. Mit Benedict Ziervogel steht zudem ein Musiker auf der Bühne, der von Kärnten aus eine internationale Karriere gemacht hat.

Heimische Künstlerinnen und Künstler

Die starke Einbindung heimischer Künstlerinnen und Künstler zieht sich wie ein roter Faden durch die sechs Konzerte der Saison. „Wir möchten die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und sie sind nun einmal in Kärnten“, sagt Justus Eberl-Seeger, Vorstandsmitglied der Mozartgemeinde. So ist am 11. November die Gitarristin Julia Malischnig mit dem Trio Emocionante zu hören. Am 20. Jänner tritt das renommierte Hugo Wolf Quartett Wien gemeinsam mit Mozartgemeinde-Obmann Erwin Kropfitsch auf. Der Pianist Lorenzo Cossi, Professor an der Gustav Mahler Privatuniversität, interpretiert am 10. März gemeinsam mit dem Cellisten Christian Poltéra Werke von Martinů bis Prokofjew – Poltéra spielt übrigens auf dem legendären Stradivari-Cello „Mara“.

Brahms-Wettbewerb

Auch am Brahms-Wettbewerb dockt man (aufgrund einer kurzfristigen Programmänderung) an: Der Bassbariton Korbinius Schlag und der Pianist Milan Begović haben Anfang Oktober den ersten Preis gewonnen. Das Duo gastiert am 14. April bei der Mozartgemeinde und bekommt dabei von der Sopranistin Lisa-Marie Lebitschnig, Absolventin des Musikgymnasiums Viktring, sowie der Pianistin Amelie Warner Verstärkung. Den Abschluss der Konzertreihe gestaltet der Pianist Matouš Marek, der ebenfalls Absolvent des Musikgymnasiums Viktring ist. Im Mai präsentiert er einen Soloabend mit Werken von Beethoven über Liszt bis Prokofjew.