Brahms-Bewerb in Pörtschach: Gewaltiges Potenzial

Preisträgerkonzert des 31. Internationalen Brahms Wettbewerbs mit beeindruckenden Leistungen.

Zur finalen Preisverleihung strahlten alle um die Wette und wurden vom Publikum bejubelt: Die Preisträger des 31. Brahms-Wettbewerbs in Pörtschach, der nach einem Jahr Pause heuer wieder in der Kategorie „Duo Gesang/Klavier“ stattfand, hatten auch allen Grund dazu: Denn die letzten acht der insgesamt 21 teilnehmenden „Gesangsduos“ aus elf Nationen verfügten über ein immens hohes Niveau und hohe Textverständlichkeit, sodass die hochkarätig besetzte Jury unter dem Vorsitz von Ulf Bästlein bei ihrer Entscheidung nicht zu beneiden war.

Die Kanadierin Carolina Gelinas sang beim Preisträgerinnenkonzert im Villi-Kino mit ausdrucksstarkem und nuancenreichem Mezzo „O wüsst ich doch den Weg zurück“ von Johannes Brahms sowie „Der Weg nach innen“ vom anwesenden Komponisten Rainer Bischof. Sensibel begleitet wurde sie am gläsernen Flügel vom Chinesen Ansom NG. Sie wurden Dritte .Ein georgisches („Sonnenruf“) und ein deutsches Volkslied („Der Mond ist aufgegangen“) sowie „The Universal Prayer“ von Johannes Kropfitsch, bei dem auch lange anspruchsvolle Solopassagen des Klaviers zu hören waren, die die Georgierin Sofi Simeonidis souverän bewältigte, wurde vom Deutschen Ferdinand Krumbügel mit schönem, kraftvollem Bariton gesungen. Die beiden wurden zweite und erhielten zudem auch den Publikumspreis.

Sieger wurden die Österreicher Korbinius Schlag schon mit großer Präsenz und einem warmem, weichströmendem aber auch stimmkräftigem, farbenreichem Bariton sowie Milan Begovic mit gefühlvoller Klavierbegleitung mit dem „Ständchen“ von Brahms sowie „Songs to the Dark Virgin“ von Florence Price. Die beiden erhielten auch noch zusätzliche Sonderpreise.

Zum Schluss verkündigte der seinerzeitige Gründer (1993/94) und jetzt wieder Leiter des Wettbewerbs, der Pianist, Pädagoge und Komponist Johannes Kropfitsch, dass der 32. Brahms-Wettbewerb nächstes Jahr in der Kategorie „Violine“ stattfinden werde.